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阿里山林鐵 栩悅號5月24日試營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
林保署阿里山林鐵及文資處打造觀光列車「栩悅號」，5月24日起試營運，昨在嘉市北門車站舉行啟航典禮。 記者魯永明／攝影
林保署阿里山林鐵及文資處打造觀光列車「栩悅號」，5月24日起試營運，昨在嘉市北門車站舉行啟航典禮。 記者魯永明／攝影

橫跨嘉義縣市的阿里山森林鐵路7月將全線通車，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處打造「栩悅號」、「福森號」觀光列車委由旅行社營運6年，前者5月24日起試營運，即日起開賣遊程；市長黃敏惠等人昨在嘉市北門車站參加啟航典禮，而過程中遇上地震，林鐵處表示，林鐵沿線布建地震儀，加強監測防震。

林鐵處表示，「栩悅號Vivid Express」由舊車廂重新彩繪改裝，外觀以阿里山迎賓鳥栗背林鴝為概念彩繪，5節車廂共60個席次，內裝大片窗景結合天然景色，搭配八聲道環繞音響，供家庭、團體旅客使用半隱私空間的包廂席，及可360度旋轉的瞭望席，用不同角度觀賞自然美景。

林保署副署長林澔貞、嘉市長黃敏惠、嘉縣副縣長劉培東、雄獅董事長王文傑等人拿搖鈴，搖響後上栩悅號，往來北門、竹崎車站。雄獅總經理黃信川說，營運初期從嘉義到奮起湖單程2250元，套裝行程2日遊最低價5499元起，包含車內餐飲、紀念車票、在地特色伴手禮等。

昨凌晨至白天花蓮地震不斷，啟航典禮也遇上，北門車站牌子搖晃不停。林鐵處長黃妙修說，林鐵沿線透過透地雷達監測，以及道班人員步行路巡、檢查，安全保證才通車，昨地震不斷，林鐵沿線、隧道巡檢都安全。

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