聽新聞
test
0:00 / 0:00

回鍋雲林麥寮鄉長 許忠富：拚社教園區年底營運

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
麥寮鄉新科鄉長許忠富（右）昨天宣誓就職。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉新科鄉長許忠富（右）昨天宣誓就職。記者蔡維斌／攝影

民進黨麥寮鄉前鄉長許忠富「回鍋」參加補選並當選，昨天就職，地方各界及大批民眾到場祝賀，他表示，會帶領團隊1天當2天用，包括雲林最大的社教園區趕在年底前啟用、增建生命紀念館等，且選舉已落幕，會用人唯才，不分黨派。

媒體詢問麥寮鄉長補選一役被視為下屆地方選舉灘頭堡，是否有未來人事布局，許忠富回應，身為麥寮鄉長最重要、最想做的就是把鄉政做好，將廣納人才，培養更多優秀人才進駐公所。

許忠富在麥寮鄉長補選四腳督、藍白夾擊下當選，昨在麥寮鄉公所禮堂就職，代理鄉長邱良閱將印信交給他，由縣府參議黃玉霜監交。

許忠富說，將以更高智慧和開闊的胸襟，結合所有能帶動麥寮鄉發展的資源，未來2年半當作4年用，當務之急將加速社教園區趕在年底營運，解決麥寮長期公共設施的不足，提供給年輕人返鄉安家樂業的發展環境，同時將推動生命園區擴建，解決長期塔位不足問題。

許忠富也說，卸下鄉長1945天以來不曾離開麥寮，深深體會麥寮需求和所該努力的方向，這份使命感將鞭策以更謙卑的心帶領新團隊開創麥寮新未來。

補選 許忠富 鄉長

延伸閱讀

雲林麥寮新科鄉長許忠富就職 未見重量級大咖會場卻擠爆

回鍋就任麥寮鄉長 許忠富：廣納人才推動鄉政

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

【即時短評】蘇治芬落選「鐘擺效應」 助攻綠營收復麥寮鄉

相關新聞

台南北門跌破萬人 南北發展失衡

台南北門區去年底戶籍人口跌破1萬人，且持續下滑，上月底剩9920人，成為全市第7少人行政區，也是沿海首個跌破萬人地區。居...

回鍋雲林麥寮鄉長 許忠富：拚社教園區年底營運

民進黨麥寮鄉前鄉長許忠富「回鍋」參加補選並當選，昨天就職，地方各界及大批民眾到場祝賀，他表示，會帶領團隊1天當2天用，包...

阿里山林鐵 栩悅號5月24日試營運

橫跨嘉義縣市的阿里山森林鐵路7月將全線通車，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處打造「栩悅號」、「福森號」觀光...

立委陳亭妃合作對象曝光 暖萌泰迪熊颳起「萌」政治

近期民進黨台南市地方黨部主委改選，被視為黨內2026縣市長選舉前哨戰，引發話題，不過，正國會立委陳亭妃在登記首日就喊出派...

善化一路段兩個速限駕駛看哪個？ 台南交通大隊解惑了

省道台1線過曾文溪橋剛進入善化區路段，路面速限標示60公里、中央分隔島卻有支速限70公里的牌子，加上附近還有固定式測速照...

南市施鐵腕打擊亂倒廢棄物 移送法辦76件、廢照15件

台南市近年來廢棄物亂倒嚴重，市府今說明，針對廢棄物清理，增加去化管道、積極推動「廢轉能」因應，去年產出4萬1千噸SRF；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。