回鍋雲林麥寮鄉長 許忠富：拚社教園區年底營運

民進黨麥寮鄉前鄉長許忠富「回鍋」參加補選並當選，昨天就職，地方各界及大批民眾到場祝賀，他表示，會帶領團隊1天當2天用，包括雲林最大的社教園區趕在年底前啟用、增建生命紀念館等，且選舉已落幕，會用人唯才，不分黨派。

媒體詢問麥寮鄉長補選一役被視為下屆地方選舉灘頭堡，是否有未來人事布局，許忠富回應，身為麥寮鄉長最重要、最想做的就是把鄉政做好，將廣納人才，培養更多優秀人才進駐公所。

許忠富在麥寮鄉長補選四腳督、藍白夾擊下當選，昨在麥寮鄉公所禮堂就職，代理鄉長邱良閱將印信交給他，由縣府參議黃玉霜監交。

許忠富說，將以更高智慧和開闊的胸襟，結合所有能帶動麥寮鄉發展的資源，未來2年半當作4年用，當務之急將加速社教園區趕在年底營運，解決麥寮長期公共設施的不足，提供給年輕人返鄉安家樂業的發展環境，同時將推動生命園區擴建，解決長期塔位不足問題。

許忠富也說，卸下鄉長1945天以來不曾離開麥寮，深深體會麥寮需求和所該努力的方向，這份使命感將鞭策以更謙卑的心帶領新團隊開創麥寮新未來。