花費百萬收藏百套和服 收藏家台南尋點供遊客體驗分享
擁有文化古都美譽的台南，曾被日籍部落客稱為「台灣的京都」，許多觀光景點更會舉辦浴衣體驗，但浴衣與日本傳統服飾和服仍有不同。台南一名和服收藏家陳伊棠，為推廣和服藝術文化，大方分享自己收藏的百套和服提供體驗，今也到山上花園水道博物館場勘，未來有機會讓遊客不必出國，在台南各地古蹟也能體驗正統日式和服。
陳伊棠表示，自己收藏和服大約20多年，起初是想擁有一件屬於自己的「振袖」和服，後來深深體認到，和服不僅是日本藝術文化，也是陪伴日本女性成長的一種情感體現，目前已收藏100多套和服，前後大約花費逾百萬元，而和服就像是自己收藏的名牌包，未來希望藉由分享和服體驗，傳遞和服文化的熱情。
她提到，在台灣雖許多觀光景點或活動中常看到浴衣體驗，但有別於快速方便的浴衣，和服擁有不一樣的藝術性，而自己所收藏的和服種類有3種，包含僅有未婚女性可穿著的「振袖」、外出訪友及茶會穿的「訪問著」，以及畢業季來臨時常見的「卒業袴」等。
陳伊棠說，台南擁有許多深厚歷史底蘊的古蹟建築，其中不少屬於日式建築，像是山上花園水道博物館內的日治時期建物與造景，若可穿著和服在園區內走逛，相信別有一番風味，也能將建築與服飾的藝術之美融合而一。
陳伊棠表示，目前正與台南各地的古蹟、歷史建築等景點接洽，希望找尋適合的地點，並朝「甲租乙還」的方式規畫，讓遊客可穿著和服走逛台南各地，擁有不一樣的觀光遊程體驗。
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