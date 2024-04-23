雲林麥寮新科鄉長許忠富就職 未見重量級大咖會場卻擠爆

雲林縣麥寮鄉新科鄉長許忠富今天就職，地方各界及大批民眾到場祝賀，許忠富表示，將會帶領團隊一天當兩天用，以2年8個月任期，把過去5年多的鄉政進度再拉上來，包括雲林最大的社教園區趕在年底前啟用並增建生命紀念館等，讓麥寮再次發展成為濁水溪岸閃亮的珍珠；他強調，選舉落幕，未來用人唯才，不分黨派，只有齊心齊力把鄉政做好，才是鄉民所期待。

麥寮鄉長補選以9千多票高票當選的許忠富今天在麥寮鄉公所禮堂舉行就職典禮，地方民代和眾多支持者參加，未見重量級大咖人物出席，但會場擠滿人座無虛席，代理鄉長邱良閱將印信交給許忠富，由縣府參議黃玉霜監交。

回鍋擔任鄉長的許忠富除了感謝鄉親的支持讓他有機會重返公所奉獻家鄉，他說，將以更高智慧和開闊的胸襟，結合所有能帶動麥寮鄉發展的資源，尤其麥寮鄉已是農工並進之鄉，擁有豐富文化資產，需要一個更有效能和使命感的工作團隊，讓麥寮再次發展成為濁水溪岸一顆閃亮珍珠。

他說，今天就職是兌現政見的開始，未來2年半當作4年用，除既有公務，當務之急將加速社教園區趕在年底營運，解決麥寮長期公共設施的不足，提升休閒和教育，提供給年輕人返鄉安家樂業的發展環境，同時將推動生命園區擴建，解決長期塔位不足問題。

「自助者會得到人助、天助」許忠富說，選舉期間跑遍全鄉130多座大小神廟，祈求眾神守護麥寮，卸下公職1945天以來，他不曾離開麥寮，時刻關心地方大小事務，深深體會麥寮需求和所該努力的方向，這份使命感將鞭策他以更謙卑的心，帶領新團隊開創麥寮新未來。