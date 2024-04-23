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嘉義縣幼教品質大躍進 幼幼班師生比降至1:5

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣教師工會秘書長陳佩瑩（左起）、副秘書長黃琪媛、副理事長楊智強、縣府教育處李美華處長、理事長劉政昇、月眉國小校長鄭秀津、灣內國小校長胡協豐、體健科長黃宏鼎、學特科長李育珊、幼教科長林銘懋合照。圖／嘉縣教師工會提供
嘉縣教師工會秘書長陳佩瑩（左起）、副秘書長黃琪媛、副理事長楊智強、縣府教育處李美華處長、理事長劉政昇、月眉國小校長鄭秀津、灣內國小校長胡協豐、體健科長黃宏鼎、學特科長李育珊、幼教科長林銘懋合照。圖／嘉縣教師工會提供

全教總與嘉義縣教師職業工會自2017年開始倡議幼兒園降低幼幼班師生比，經過7年努力，嘉義縣政府首先宣佈113學年度開始執行幼幼班的師生比降至1:5，全國居冠。

嘉縣教師工會理事長劉政昇說，原訂嘉縣幼幼班師生比1:8，一線教師不堪負荷，鄰近嘉市112學年度調降幼幼班師生比為1:6。嘉縣府4月22日發文到各校，將幼教政策彈性放寬到最大，核定縣府所屬公立學校附設幼兒園113學年度班級數及教保服務人員員額案，為提升教保服務品質、優化幼兒教育，自113學年度起，2-3歲專班（幼幼班）降低師生比為1比5，代表縣府願意以最積極態度面對台灣幼教發展，帶頭把照顧孩子這件事情做到最好，是老師、家長、孩子一大福音。

劉政昇表示，調降幼兒園生師比核心精神希望孩子們能獲得更好的教育和照顧，2-3歲幼兒教育照顧，需要教保服務人員在場，因應各式突發狀況，因此班級配置至少應該要有2名教保服務人員，才能符合最基本安全需求。

身處幼兒園階段孩子們生活與自理能力，不如義務教育階段學生們高，教保服務人員須付出加倍心力照顧孩子，無論學生數多寡，一個班級至少配置2名教保服務人員，才可能符合最基本的安全需求，也讓家長可以安心。

劉政昇說，後續配套需持續推動才能確保政策不會退縮，縣府主動降低幼幼班師生比，教育部應全力支持，鼓勵各縣市政府跟進，才不會變相懲罰招生良好幼兒園，劉政昇指出，嘉縣政府自104學年度起施行國小班級人數每25人也應實際落實。依照嘉縣中小學普通班班級編制原則，學生人數須達28人才可增為2班，建議落實學生人數25人為1班原則，達26人即應增為2班，以此類推。

幼兒園 幼教 教師

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