嘉市府標售湖子內最後15筆抵價地開標進帳逾14億 房仲：符合行情

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也選定高鐵太保車站特區，帶動當地太保市及鄰近嘉市不動產，嘉縣府標售貨轉中心33筆抵費地，只有8筆標出，不如預期；嘉市府標售「新蛋黃區」湖子內最後一批15筆低價地，上午開標結果共31封投標單，投標踴躍，共標脫13筆土地，最高得標單價每坪約30萬5791元，最低得標單價每坪約12.7萬，平均單價每坪約15.2萬元。

市府地政處說，辦理湖子內區段徵收可建築抵價地公開標售，標售土地共計15筆，標售面積3萬9435平方公尺 (約1萬1929坪)，標售底價總計為15億5899萬7406元，開標結果共31封投標單，投標非常踴躍，總共標脫13筆土地，第三種休閒專用區11筆、第二種休閒專用區1筆、住宅區1筆，標售總金額14億6379萬5640元 (溢價2億1801萬3946元，溢價率：11.75%)，最高得標單價每坪約30萬5791元，最低得標單價每坪約12.7萬/坪，平均單價每坪約15.2萬元。

地政處對開標結果表示滿意，符合市場行情，不受毗鄰焚化廠影響，剩下2筆未標出，主因是面積太大，底價逾億元成本高。嘉義市不動產仲介公會理事長廖時晃說，標售結果符合房市期待行情，湖子內是「新蛋黃區」，標售地雖毗鄰焚化廠，但煙往上空吹，投標未受影響。