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水質優氧化…雲林口湖椬梧滯洪池 浮現數千魚屍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生魚群死亡，水面浮現大量魚屍。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉熱門景點椬梧滯洪池疑因水質優氧化，連日來發生魚群死亡，水面浮現大量魚屍。記者蔡維斌／攝影

雲林沿海地區近日炎熱無雨，口湖鄉景點椬梧滯洪池連日來大量魚屍浮出水面，包括虱目魚、吳郭魚，死亡數千尾，口湖鄉清潔隊昨天前往打撈；縣府初步研判，可能天氣炎熱導致水質優氧化，造成魚隻缺氧死亡，將檢測並改善水質。

縣府水利處長許宏博說，滯洪池主要是調節水量防汛功能，近來雨少，四周排水的水位達不到「洩洪」位置，當然無水可進，水質優氧化須注入活水才可改善，如果這幾天再不下雨，不排除採取抽水補注新水，挽救魚群。

椬梧滯洪池附近口湖遊客中心執行長蔡云珊等人說，滯洪池廣達60多公頃，湖岸森林景色怡人，不料，近來周圍的排水或湖岸，到處可見零散魚屍；有民眾說，上周在大湖南側的進水口，更是魚屍遍布，因天熱很快發臭，大量死魚腐爛後再沉入水底，使水質更加惡化，連日來仍可見死魚浮出。

口湖鄉清潔隊昨前往打撈數百尾大虱目魚，都已腐臭、明顯死亡多天；環保局稽查小組初步查驗說，整片大湖的水色變成黃綠色，呈現優氧化，近來天氣炎熱，加上湖水未能挹注新鮮的水，整片湖靜如死水，加上連續幾天魚接連死亡，使水質優氧化加遽，魚群才持續死亡，會抽樣檢驗並通報滯洪池主管單位水利處。

口湖鄉 水質 滯洪池

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