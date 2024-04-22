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雞場設置抗爭成嘉縣議會焦點 議員提議修畜牧條例

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣議員詹琬蓁（左）向農業處長許彰敏（右）詢問設置雞場相關問題。圖／翻攝畫面
嘉縣議員詹琬蓁（左）向農業處長許彰敏（右）詢問設置雞場相關問題。圖／翻攝畫面

新港鄉近期興建養雞場遭當地居民多次抗議並到嘉義縣府陳情，議員提案應修正自治條例，也有人提要設畜牧專區，藍營議員質詢說，當初提案養雞場密閉式離住家500公尺、開放式1千公尺以上，但被綠營議員強制修成300和500公尺，希望加強輔導舊有的雞場並增加換照制度。

嘉義縣議會今天召開臨時會，新港鄉抗議興建養雞場案成了會中焦點。議員陳文忠表示，不止新港鄉，義竹鄉、鹿草鄉也都有反對設置雞場，可見得各鄉鎮市民不願和雞場為鄰，因此，他提臨時動議，縣府劃定畜牧專區。

依據嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例，密閉式距離商店、住家要在300公尺、離學校要500公尺以上，非密閉式距離為500公尺、1千公尺以上。

詹琬蓁指出，2016年畜牧場自治條例是議會通過，當初她與議員何子凡、黃嫈珺提案密閉式距離要在500公尺、1千公尺以上，但被民進黨議員強制修成300、500公尺，如今業者依條例設置，反被阻撓。要業者如何適從，她提議應修法

詹琬蓁在議會上以手機播放當時的影音檔，顯示當時的民進黨議員葉孟龍提案，獲同黨林緗亭、林秀琴等人複議。

議員林秀琴反駁，此一時彼一時，如果百姓抗議反對時就不要讓業者再花錢投資興建。

議員賴瓊如、何子凡、黃嫈珺也認同修法，民眾生活品質提升、環保意識也抬頭，以修改自治條例去控管申請數量、距離、重新規範既有存在雞場汙染管理並增設換照審核制度等。

議會民進黨團總召羅士洋說，當時修法通過是各黨協商的結果，大家都接受才成案。

農業處長許彰敏表示，議員提及距離不夠等意見，會尋求產官學研意見研議討論，盡量在定期會時將方案提出。至於劃定農牧專區，台灣地狹人稠，仍要仔細評估。

嘉縣議員詹琬蓁以手機播放顯示當時的綠營議員提案、複議。圖／翻攝畫面
嘉縣議員詹琬蓁以手機播放顯示當時的綠營議員提案、複議。圖／翻攝畫面

修法 嘉義 議員

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