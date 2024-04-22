響應世界地球日低碳飲食 台南推左鎮當季農產

響應今天「世界地球日」，台南市衛生局呼籲市民可從低碳飲食做起，一週一日蔬食餐、天天五蔬果；農業局推薦的左鎮區竹筍、香蕉、芒果等農產近日新鮮上市，民眾可多選購。

台南市衛生局新聞稿指出，因應地球暖化問題，改變日常飲食習慣是最簡單做法，因此呼籲市民在4月22日這天響應世界地球日，從低碳飲食做起，可設定一週一日蔬食餐，並達天天五蔬果，一起「出一張嘴，用吃改變世界」。

衛生局指出，民眾可多選擇溫室氣體排放量低食材，如全榖雜糧類選未精緻處理過的糙米；油脂與堅果種子類選擇未經調味、少加工的堅果種子；蔬菜水果類以在地、當季、原態優先，不只便宜、新鮮、能攝取到完整營養，又能減少運輸、保存時耗費能源。

台南市農業局指出，台南市竹筍種植面積約3606公頃，約占全台14%，排名第3，僅次嘉義縣及雲林縣。其中左鎮區為產區之一，種植面積約252公頃，左鎮白堊土孕育出的竹筍，質地水嫩如水梨，而竹筍不僅低熱量且富含纖維，是優良食材。

農業局指出，左鎮擁有廣大泥岩地形，地勢起伏不平，所孕育生長的芒果、香蕉、竹筍、破布子等作物，品質口感獨特，近期正是嘗鮮好時機。

農業局指出，今年左鎮區白堊節產業文化活動27日在左鎮驛站舉辦，以「竹筍、香蕉、芭樂、葛鬱金、火龍果」為主題，左鎮區農會以新鮮竹筍和在地水果等原料推出竹筍壽司，推廣在地農產，也鼓勵民眾前往體驗農村人文風情。