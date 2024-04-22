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日本藝術家眼中的嘉義特色商店 「全球商店計畫」十五年成果展

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鈴木貴彥作品。圖／嘉義市政府
鈴木貴彥作品。圖／嘉義市政府

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】日本藝術家鈴木貴彥「全球商店計畫」十五年成果重要展現！《15年軌跡 #全球商店計畫#回到嘉義－鈴木貴彥個展》於4月16日至6月16日，在嘉義市立美術館側棟2樓特展區展出。

嘉義市文化局表示，鈴木貴彥於2006年至2007年獲得嘉義鐵道藝術村進駐機會，此次「全球商店計畫」開始於藝術家在嘉義駐村期間，對於地方特色商店的觀察與取材，進而整理發展成「2.5D」既像立體卻又是平面影像的建築模型。時常旅居各地的鈴木貴彥，將在嘉義駐村所形成獨特的創作方式，更擴及世界各地，以「全球商店計畫」嘗試將這些地方特色的獨立商店進行全球化推廣。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義鐵道藝術村創造了新類型藝術替代空間的典範，並孕育出許許多多優秀藝術家創作發展計畫，此次的展覽藝術家鈴木貴彥在經歷臺灣各縣市與世界各地研究與取材後，回到計畫的起點嘉義，透過藝術家的作品，讓我們感受到嘉義城市的多元文化，從中山路金陵食品行、羊肉攤理髮廳、丸三動物醫院、國際肉粽、中興橋紅豆餅餐車及國鼎汽車商行，這6間屬於在地獨立營運的特色商店，也是你我生活中的庶民經驗，藉由從古至今的在地生活，經由時間步步累積成為獨特的城市體驗，透過藝術家鈴木貴彥的藝術創作手法，讓我們看到就是這些常民文化的累積與傳承，造就今日美好的嘉義市。

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