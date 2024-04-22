世界地球日南市送好禮 攜外送平台最高補助9萬8300元

今天422是世界地球日，台南市環保局邀集2大外送平台、8大電動機車業者共商外送業者運具電動化目標；除首創補助外送員購車加碼3000元、外送平台業者也提供綠能里程獎金及減碳趟次獎金，更有電動車業者推出外送員專屬購車優惠，最高補助9萬8300元，希望透過公私協力，鼓勵外送員汰換為電動機車，用行動力拚減汙。

市長黃偉哲表示，外送員讓許多服務更為便利且即時，但高行駛里程的特性也讓車輛成為都市內空氣汙染重點管制對象，南市府首創對外送員祭出3000元加碼購置電動機車補助，最高補助金額2萬7500元；另，近期也研議在空品不良季節對外送員祭減汙獎勵金。

環保局長許仁澤指出，運輸研究所依2021年數據分析顯示，外送員車輛大多屬高里程使用，即使數量不多，累積的排碳量還是占了2021年全國機車碳排放的2.7%至4.8%，反觀電動機車每公里排碳量僅為燃油機車的五分之一。

環保局於世界地球日邀集外送平台及電動機車業者為地球降溫研商對策，鼓勵外送人員多多騎乘電動機車，目前有機車業者與外送平台合作，提供購車優惠，例如Foodpanda 4月至7月推出「綠能電車季」，與8家知名機車品牌合作，車商自有優惠加外送人員專屬優惠，最高提供購車折扣贈送機車裝備總價值近3萬元；Uber Eats與Gogoro攜手推動永續外送綠色新潮流，購買指定車款分別提供購車優惠各3000元。

另，外送人員騎乘電動機車外送也有加碼，Foodpanda推出新購電車單單加碼20元，最高3個月共3000元的加碼方案以及在社群上分享電車使用心得，再享有3萬元購車金等抽獎資格；Uber Eats與Gogoro合作，購買指定車款享有專屬969資費專案，另外Uber Eats提供每月700元、600趟次的減碳獎勵金，最高可省7萬800元，提供外送人員多重選擇。

申請補助請先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」選擇抵換交易範圍為「台南市」即可獲得3500元補助，相關補助辦法詳見「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」。