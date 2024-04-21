東勢公園籃球場存廢曾惹議 嘉縣府保留並增設遊具、體健設施

嘉義縣太保市東勢公園一度因籃球場太吵被部分居民要求拆除，經協調及控制使用時間，籃球場得以保存下來；近來縣府將東勢公園增設兒童遊具、體健設施，為居民提供更完善、安全遊憩空間。

位於嘉義縣政府縣治特定區都市計畫內的太保市東勢公園，基地面積為0.95公頃，興闢至今已超過20年，期間東勢公園於2017年間進行整體再造工程，改善無障礙環境，但被居民發現施工單位計畫把公園內的籃球場和兒童遊憩區拆除，一度引發居民抗議。

原來東勢公園籃球場有夜間燈光設備、圍網及座椅等設施，比一般社區籃球場設施完善，吸引籃球愛好者邀約來東勢公園打球，連朴子市周邊鄉鎮也有球友來這邊球聚。

但是也引發部分社區居民反彈，因籃球場夜間打球吵雜希望要求遷移。幾經協調，最後籃球場保存下來，另外社區居民除了自發性管理打球時間外，夜間燈光也控制在晚上9點後關閉。

由於公園內的遊具設施老舊且已不符合相關法規，嘉義縣政府進行兒童遊戲場改善計畫總經費計550萬元，內政部補助315萬元，其餘為縣府自籌款，主要工項係新增兒童遊遊場及體健設施，預計於今年6月前完工。