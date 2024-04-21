影／雲林牛番茄行銷世界 第1屆「喜番」生活節登場

雲林縣生產牛番茄最大宗的太和果菜生產合作社，從種植到加工行銷世界一條龍，也是麥當勞等知名連鎖速食店指定食材，今天和農業部及雲林縣府開辦第1屆「喜番」生活節，開放牛番茄田供千人摘免驚，縣長張麗善和立委劉建國代言，強調國產牛番茄結合冷鏈外銷創下42億元產值，雲林更邁向生技領域，連主產國的泰國都來取經，成為雲林新興農業產業。

以主打「小紅牛」牛番茄聞名，行銷歐、日、韓、美等國，也是國內外知名漢堡連鎖店指定番茄的太和果菜生產合作社（展鮮農產生技），每年契作生產的優質牛番茄高達8千餘公噸，市占率達7成，是全台最大的牛番茄供應商，也打響台灣牛番茄國際品牌。

為讓更多民眾了解台灣牛番茄栽種和生產過程，今天和農業部、雲林縣政府開辦第1屆「喜番」生活節，除有各種番茄料理、漢堡美食品嘗，更有牛番茄特色市集，邀請金牌名廚蘇建偉示範番茄莎莎醬及各式義式番茄醬的製作，也有知名網紅表演，番茄寶寶陪小朋友在田裡嬉戲，同時也開放1公頃的番茄田供民眾限時採摘，樂趣無窮，熱鬧滾滾。

縣長張麗善、立委劉建國為台灣牛番茄代言，劉建國說，展鮮生技從種植到加工，甚至把番茄帶進生技領域，利用「邊角料」研創出各種生技產品，連牛番茄主產國的泰國都來取經，展現另類台灣之光。張麗善也說，牛番茄在雲林發展時間不長，卻能結合加工冷鏈升級品質，平衡供需照顧農民，還打響品牌創造出行銷世界的佳績，相當不易。

農業部官員指出，全國牛番茄種植面積約3800公頃，產約9萬公噸創造42.5億元產值，其中雲林就占約8千公噸。展鮮生技董事長鍾建展指出，展鮮團隊深耕雲林10餘載，感謝政府輔導從種植到加工升級，發揮雲林農業無限潛力，他們將持續努力，照顧更多農民創造更多元的經濟價值。