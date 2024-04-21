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台南師生17年文化行路不中斷 探索大航海時代台江內海之路

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校今天舉辦台江大道公生遊學，學生沿路認識植物。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今天舉辦台江大道公生遊學，學生沿路認識植物。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校開創南市本土教育行路探索風氣，師生代代接力，17年文化行路不中斷，今天舉辦台江大道公生遊學，5所高國中小100多名親師生一早從海尾大道公廟出發，沿著台江十六寮文化路徑走訪先人開闢道路、宮廟，打開五感，探索大航海時代的台江內海之路，並學習敲染、拓印，傳承文化。

今天有海佃國小「小台江」讀書會、和順國中台江社、長安國小「水水長安」、瀛海中學台江社、海東國小等校親師生參加，早上7點從海尾大道公廟出發，以徒步方式，沿著台江十六寮文化路徑，走訪溪心寮、新寮、布袋嘴寮、中州寮、外塭，下午再搭車參訪總頭寮、安順公學校百年校址、十三佃、陳卿寮，並體驗宋江陣文化，擲平安龜，完成文化行路壯舉。

社大台江分校表示，多年來推動大廟興學，親師生為復興台江文化，致力扎根本土教育、流域學習，推動一村一廟一學堂，共有5所國中小學榮獲全國教學卓越金質獎，以14年之力，策辦台江十六寮社區博物館營造，以及連續17年舉辦台江大道公遊學，讓孩子走出校園，走入家鄉，以行路祈願的文化行路，培育學生擁有台江文化力。

今天的活動特別規畫台江「印」象、台江村廟「詩」路、台江古地圖時空穿梭等台江本土教育「學習護照」闖關行動，引導同學實際認識台江植物、採集廟聯地名詩，以及台江十六寮古地圖地名測驗，用藝術及文學，實際認識台江十六寮先民守護家園的拓墾歷史文化及在地環境生態特色。

上午9點半親師生來布袋嘴寮代天府之後，實際探訪台江百年魚木，楊淑瑤教導師生利用在地花草拓染，各校師生設計不同主題，用大自然色彩表達意向，也象徵守護大地、愛護環境與家鄉。親師生也走訪十三佃，參訪百年的鄭家古茨，以及安順公學校百年校址，感受建庄200年的台江文化。

海東國小老師李芳儀指出，會想要帶著班上孩子參與第台江大道公生遊學活動，是想帶著學生探索台江的前生今世。這學期剛好有機會帶領孩子參加「偶遊台江」，創作五組屬於台江的故事箱，從劇本的編寫，戲偶、道具及機關的製作都由學生自己來，學生也對自己的家鄉台江有初步的認識及認同感，希望透過這次走讀活動，讓孩子從玩中學，學中玩，有機會深入實地探訪台江在地的美，進而從小建立起對家鄉台江的認同感。

學生學習拓染，用石頭敲出文化的聲音，也讓自己敲出對家鄉的情。海東國小學生，雖然辛苦，但從中感受到文化的精彩和有趣，這樣的印記讓自己收穫良多。瀛海高中學生王廷睿表示，「這是心靈與文化交織的體驗，文化的烙印在植根，更有守護文化的使命。」

台江分校執行長吳茂成說，縱走台江十六寮拓墾古道，一起重回台江歷史現場、文化路徑，徒步過程中，除體驗先民拓墾的艱辛，一起重回村廟，禮敬守護神，感恩諸神及先民相放伴建庄結社之澤。

台南社大台江分校開創南市本土教育行路探索風氣，今天舉辦17屆台江大道公生遊學，百餘名親師生探索大航海時代的台江內海之路，並學習敲染、拓印，傳承文化。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校開創南市本土教育行路探索風氣，今天舉辦17屆台江大道公生遊學，百餘名親師生探索大航海時代的台江內海之路，並學習敲染、拓印，傳承文化。記者鄭惠仁／攝影
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台南社大台江分校開創南市本土教育行路探索風氣，今天舉辦17屆台江大道公生遊學，百餘名親師生探索大航海時代的台江內海之路，並學習敲染、拓印，傳承文化。記者鄭惠仁／攝影
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台南社大台江分校開創南市本土教育行路探索風氣，今天舉辦17屆台江大道公生遊學，百餘名親師生探索大航海時代的台江內海之路，並學習敲染、拓印，傳承文化。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校開創南市本土教育行路探索風氣，今天舉辦17屆台江大道公生遊學，百餘名親師生探索大航海時代的台江內海之路，並學習敲染、拓印，傳承文化。記者鄭惠仁／攝影
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台江 小學生 遊學

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