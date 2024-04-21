快訊

被自己長裙絆倒！陸女印尼火山網紅景點打卡墜崖身亡

影／16人中彈！ 美百人派對傳槍響 2男子當場身亡

天氣悶熱手腳容易起奇癢無比小水泡？一圖看懂這樣吃遠離濕疹

台南山上水道博物館化身育嬰箱 呆萌大笨鳥築巢育雛

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
時值春暖花開之際，台南山上花園水道博物館化身大自然禽鳥的「育嬰箱」，孕育豐富的生態，近期館方與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，發現俗稱大笨鳥的黑冠麻鷺在園區的樹林中育雛。圖／山上水道博物館提供
時值春暖花開之際，台南山上花園水道博物館化身大自然禽鳥的「育嬰箱」，孕育豐富的生態，近期館方與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，發現俗稱大笨鳥的黑冠麻鷺在園區的樹林中育雛。圖／山上水道博物館提供

時值春暖花開之際，擁有廣闊樹林戶外空間的山上花園水道博物館，化身大自然禽鳥的「育嬰箱」，孕育豐富的生態，近期館方與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，在不干擾的情況下，架設即時監控設備，也發現俗稱大笨鳥的黑冠麻鷺育雛，並透過第一手觀察，深入記錄育雛過程；南市文化局表示，這些資料未來都將成為發展自然教育最具說服力的題材。

文化局指出，水道博物館為積極拓展多元體驗及話題，此次透過生態觀察，除與保育學會合作外，也和長期在園區舉辦攀樹課程及環境教育的一草一木工作室合作，由館方提供適合觀測場地，協會提供高倍率即時監控系統及相關設備，由攀樹專業教練以最短時間完成架設，成功創造公私協力推廣教育的方式。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩指出，市區比較常見燕子、斑鳩、甚至鴿子等禽鳥築巢育雛，但黑冠麻鷺這類體型比較大的禽鳥，在郊區才有機會看到，且一般大型鳥類警覺心相當強，不易觀測，這次在水道博物館發現的鳥巢僅離地約10公尺，能夠順利觀測，相當難得。

水道博物館也說，由於架設設備難度相當高，特請攀樹專業教練協助，目前系統已經順利運作，每日有工作人員監控紀錄，並且即時發布在水道博物館粉專；此外，近期郊區風勢較大，鳥巢常被吹得搖搖晃晃，讓不少大笨鳥的粉絲相當擔心，所幸巢體相當堅固，並沒有受到影響。

水道博物館表示，每天公鳥和母鳥交班畫面，顯現出共同育雛的用心，相當有趣，不過，根據氣象報告，下周恐會有鋒面風雨來襲，希望大家一起集氣，讓黑冠麻鷺一家能夠挺過這次風雨。

台南山上水道博物館與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，在不干擾的情況下，架設即時監控設備，透過第一手觀察大自然鳥禽的生態記錄，未來可望發展園區自然教育題材。圖／山上水道博物館提供
台南山上水道博物館與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，在不干擾的情況下，架設即時監控設備，透過第一手觀察大自然鳥禽的生態記錄，未來可望發展園區自然教育題材。圖／山上水道博物館提供

博物館 監控 黑冠麻鷺

延伸閱讀

防野生動物遭犬殺 苗栗「生態薪水」：先承諾不餵養遊蕩犬

歡慶4月兒童節！「關西六福莊」主題房推2天1夜專案價 沈浸式體驗、動物派對超可愛

阿里山林鐵15年歷險修復 串起部落情誼山林保育

郭子乾化身「韓國魚」前進立法院 許願下次去總統府

相關新聞

台灣心義工團助弱勢重建家園 張麗善感謝義工

雲林縣台西鄉牛厝村魏姓婦人住處殘破難避風遮雨，且家境困窘無力修復，正由台灣心義工團協助重建，縣長張麗善今天到場感謝義工無...

南市學甲西瓜節登場甜度逾12度 西瓜王是他

台南市學甲區公所今在華宗公園舉辦西瓜產業文化節產業文化活動，今年西瓜果粒偏小，甜度仍達12-13度，口感汁多甘甜，而外界...

英國世界柑橘果醬賽！雲林樟湖學童奪2金3銀 校長：看了熱淚盈眶

今年度世界柑橘果醬大賽在英國的比賽成績揭曉，雲林縣立樟湖國民中小學5名孩童作品獲得2金3銀，校長陳清圳今天獲悉學童優異表...

台南安定長興宮曾文溪畔燒王船 日暈現象引話題

3年1科的台南安定蘇厝長興宮，今晨由信眾合力將王船拉拖至曾文溪畔完成壓軸的「送王」燒王船儀式，過程中天空一度出現日暈，與...

國家重要民俗活動地遭5養雞場包圍？ 居民怒吼 農業局：會把關

「捍衛家園！拒絕雞屎！」以西拉雅族「阿立母」夜祭聞名全台的台南市東山區吉貝耍部落，傳出周遭農地將至少設立5座大型養雞場，...

嘉縣77歲農民種植熱帶水蜜桃搶先上市 動作慢要等明年

嘉義縣竹崎鄉桃源村果農張村藻於25年前將原本栽種的椪柑果園改種水蜜桃，嘗試多次後發現台農7號「紅鈴」很適合成長，和高山水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。