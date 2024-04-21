台南山上水道博物館化身育嬰箱 呆萌大笨鳥築巢育雛
時值春暖花開之際，擁有廣闊樹林戶外空間的山上花園水道博物館，化身大自然禽鳥的「育嬰箱」，孕育豐富的生態，近期館方與台南市野生動物保育學會及攀樹團體合作，在不干擾的情況下，架設即時監控設備，也發現俗稱大笨鳥的黑冠麻鷺育雛，並透過第一手觀察，深入記錄育雛過程；南市文化局表示，這些資料未來都將成為發展自然教育最具說服力的題材。
文化局指出，水道博物館為積極拓展多元體驗及話題，此次透過生態觀察，除與保育學會合作外，也和長期在園區舉辦攀樹課程及環境教育的一草一木工作室合作，由館方提供適合觀測場地，協會提供高倍率即時監控系統及相關設備，由攀樹專業教練以最短時間完成架設，成功創造公私協力推廣教育的方式。
台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩指出，市區比較常見燕子、斑鳩、甚至鴿子等禽鳥築巢育雛，但黑冠麻鷺這類體型比較大的禽鳥，在郊區才有機會看到，且一般大型鳥類警覺心相當強，不易觀測，這次在水道博物館發現的鳥巢僅離地約10公尺，能夠順利觀測，相當難得。
水道博物館也說，由於架設設備難度相當高，特請攀樹專業教練協助，目前系統已經順利運作，每日有工作人員監控紀錄，並且即時發布在水道博物館粉專；此外，近期郊區風勢較大，鳥巢常被吹得搖搖晃晃，讓不少大笨鳥的粉絲相當擔心，所幸巢體相當堅固，並沒有受到影響。
水道博物館表示，每天公鳥和母鳥交班畫面，顯現出共同育雛的用心，相當有趣，不過，根據氣象報告，下周恐會有鋒面風雨來襲，希望大家一起集氣，讓黑冠麻鷺一家能夠挺過這次風雨。
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