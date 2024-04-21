嘉縣77歲農民種植熱帶水蜜桃搶先上市 動作慢要等明年

嘉義縣竹崎鄉桃源村果農張村藻於25年前將原本栽種的椪柑果園改種水蜜桃，嘗試多次後發現台農7號「紅鈴」很適合成長，和高山水蜜桃8、9月產期不同，4、5月是「紅鈴」盛產期，原本產量不多，今年受到雨水少影響，產量又減少1、2成，不少熟客獲知後下單搶購。

77歲張村藻表示，嘉義地區熱帶水蜜桃以「春蜜」、「夏蜜」為主，從5月中旬開始量產，產期一直可到6月下旬，他的「紅鈴」水蜜桃更早，現在正是品嘗時候。

張村藻說，果園原本栽種椪柑，但栽種的果農很多，即使品質好，在盛產下，價錢難以上揚，25年前有友人提議一起改種水蜜桃，因為椪柑每台斤賣30元，水蜜桃每台斤可以賣到150元。

友人的說法令他心動，於是栽種100多棵，但是完全不像友人講的那般輕鬆，尤其在栽培種植與病蟲害管理方面沒有詳細資料可參考，只能依據農友經驗。張村藻想到隔壁中埔鄉農會曾有水蜜桃班，於是前往請教，雖然品種不同，但獲益良多。

3年後首批水蜜桃採收，他將水蜜桃同樣以椪柑散裝方式裝運送到行口，結果，不耐碰撞的水蜜桃損失大半，在行口水果商的提醒下，他才學會盒裝水蜜桃；總算摸索出一套栽培、管理、銷售方式，至今25年栽種經驗，儼然是水蜜桃達人。

5年前他改種台農7號「紅鈴」，因適合自家海拔300多公尺園區栽種，產期比一般水蜜桃早，4、5月間就可以採收，氣候適宜、有機施肥、草生栽培加上土壤、山泉水，收成的水蜜桃香甜多汁。

每年4、5月開始他的水蜜桃率先於嘉義地區上市，由於口感佳、果汁豐沛，近來許多老客戶紛紛來電下單，價錢依果粒大小每盒約是400至600元。張村藻說，硬吃、軟吃各有風味，硬吃有如脆桃口感，但汁液酸甜更勝一籌，建議放在常溫下放軟，有水蜜桃香時，就是最佳賞味期。