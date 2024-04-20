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嘉義番路保祿日照中心啟用 替長者打造開心農場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉保祿日間照顧中心今天啟用，提供生活照顧、營養餐飲等服務，預計最多服務30名長者。圖／安道基金會提供
嘉義縣番路鄉保祿日間照顧中心今天啟用，提供生活照顧、營養餐飲等服務，預計最多服務30名長者。圖／安道基金會提供

嘉義縣番路鄉保祿日間照顧中心今天啟用，提供生活照顧、營養餐飲等服務，也設有菜圃讓長者打造屬於自己的「開心農場」，預計最多服務30名長者，目前已有1名輕度失能、2名重度失能長者加入，副縣長劉培東今天參加剪綵，盼更多長者獲妥適照顧。

「很少日照中心有菜圃」，保祿日照中心組長王維新說，為讓長輩貼近早期農村生活，保祿日間照顧中心設有花圃、菜圃；另設有卡拉OK設備，無障礙設施及扶手等設備，預防長者跌倒。

保祿日照中心執行長吳敏華說，日照中心是長輩在社區中的第2個家，白天由交通車接送到中心，接受由社工照服員提供生活照顧、營養餐飲、健康促進等服務，並與其他長輩互動，晚上再接送返家，享受家人的溫情關懷。

天主教嘉義教區主教浦英雄、神父郭正利為保祿日間照顧中心進行祝福禮，番路鄉立幼稚園、下坑村好朋友韻律班、大林雅敬日間照顧中心長輩帶來精彩表演，立法委員陳冠廷等嘉賓參與剪綵。

劉培東表示，嘉義縣是全台老年人口最多的縣市，縣長翁章梁上任後，日照中心從原本9家成長至現在25家，盼藉由保祿日照中心提供失能、失智老人定期日間照顧服務，讓長者能獲得妥適照顧，子女們安心工作，提升長者與家人的生活品質。

浦英雄表示，天主教嘉義教區體現耶穌基督「凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的」的精神，投入偏鄉幫助弱勢長輩及孩童，利用番路鄉閒置天主堂給予長輩及時照顧與幫助，一定要把長輩做當作自己的父母親照顧。

嘉義縣番路鄉保祿日間照顧中心今天啟用，副縣長劉培東參加剪綵典禮。圖／安道基金會提供
嘉義縣番路鄉保祿日間照顧中心今天啟用，副縣長劉培東參加剪綵典禮。圖／安道基金會提供
嘉義縣番路鄉保祿日間照顧中心今天啟用，提供生活照顧、營養餐飲等服務，預計最多服務30名長者。圖／安道基金會提供
嘉義縣番路鄉保祿日間照顧中心今天啟用，提供生活照顧、營養餐飲等服務，預計最多服務30名長者。圖／安道基金會提供

嘉義 照服員 社工 翁章梁 老年人口 長輩

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