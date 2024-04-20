4月27、28日北港迎媽祖！香客大樓已訂滿 資深信徒出妙招迎小過年
國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」本月27、28日登場，今年共有34組民間藝陣、19組駕前陣頭及轎班、53座真人藝閣報名參加遶境活動，香客大樓已經預定額滿，因適逢假日，廟方預估隨香人潮將比平時周末增加2倍以上。有資深信徒提前半個月到附近「場勘」，屆時將自備睡袋紮營與會。
每年農曆3月19日「媽祖生」宛如北港鎮小過年，朝天宮聖母、二媽、三媽至六媽共6頂神轎將在駕前陣頭護送下，與各式民間藝陣在北港街內遶境遊行，沿途家戶及信眾都會設炮站、辦流水席迎神宴客，街頭巷尾好不熱鬧。
今年2月「北港進香」活動獲文化部登錄為國家重要民俗，北港朝天宮成為國內唯一傳承「北港進香」、「北港朝天宮迎媽祖」兩項重要民俗的保存者，因此今年遶境活動擴大慶賀。
朝天宮祭祀組長紀仁智表示，聖母於農曆3月19、20日上午9點出巡南、北，下午2點遶境遊行街內，6點入廟，晚上8點再出廟遶境，隊伍將有金聲順開路鼓、德義堂龍鳳獅武陣及集雅軒、勤習堂、老塗獅、神童團等34組當地藝陣，19組駕前陣頭及轎班；備受矚目的真人藝閣於下午12點半及晚上7點啟程遊行。
由於過去曾發生炮竹火警及聚眾鬥毆等事，基於安全，北港消防分隊今與北港朝天宮、北港警分局及炮站路權申請人舉行會議，受理轄內28處炮站路權申請，屆時警方也將加派人力在人潮密集處管制，若查有不法，將視個案行為從重、從嚴處置。
配合遶境活動，北港鎮27日上午8點起至29日上午8點止實施道路交通管制，建議用路人避開文仁公園路口以南，至大同民樂以東，至華南光明以東，至義民路橋往鎮內方向。管制路段包括，北港大橋嘉義往北港方向，改道左轉西引道；往義民路、東引道方向，只出不進。欲前往虎尾或元長，建議行駛北港大橋左轉西引道，右轉華南路往北華勝路，右轉新德路145縣道，或往台19線元長方向行駛。
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