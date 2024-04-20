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奇美醫院號召7企業清出500多公斤垃圾 籲1天垃圾減量1%讓世代永續

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南400，永續綠境！7企業聯手宣導環保理念：保護海洋、美化環境。圖／奇美醫院提供
台南400，永續綠境！7企業聯手宣導環保理念：保護海洋、美化環境。圖／奇美醫院提供

奇美醫療財團法人奇美醫院與奇美食品、玉山銀行、台糖長榮酒店(台南)、榮星電線工業股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、臺灣職業衛生服務學會，今天聯手舉辦「台南400、永續綠境」家庭日活動，來自7家企業的700多位同仁及眷屬們齊聚安平區觀夕平台，一上午共清除約503.2公斤垃圾。

奇美醫療財團法人奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，奇美醫院推動綠色醫療，建立「永續健康低碳智慧醫院」。院內餐廳及咖啡廳內去年一次性免洗餐具(紙杯、湯杯、便當盒、湯匙、筷子、吸管、塑膠袋)較前年減少11.5%使用量，未來將持續推動綠色醫院。

奇美食品營運長盧建良表示，親子淨灘活動鼓勵從家庭開始，帶著家中大小寶貝前來，從自身做起，建立環境保護、善待地球的觀念，每天1%小小的垃圾減量行動，讓世代永續。

玉山銀行雲嘉南區召集人蘇建銘協理指出，每年皆號召全台逾5000名玉山志工投入環保清掃與淨灘活動，以實際行動落實環境保護。

台糖長榮酒店總經理陳彥銘表示，呼應「2050淨零排放」階段性逐步暫停供應客房一次性備品，設置太陽能板、電動車充電樁，推動節能與節水、減廢及空氣與水等汙染防制措施，也配合飯店甫取得「銅級環保標章旅館認證」和「環保餐廳」等，積極搭配旅程碳足跡減量環保政策。

榮星電線董事長王東澤表示，身為在地成立52年的專業漆包線企業，藉由環保原料導入生產、太陽能板設置、山區植樹等行動全力推動低碳永續概念；近年來更成立榮星電線社會福利基金會，協助並關懷身心障礙、弱勢家庭與偏鄉學童。

大成長城企業總經理韓芳豪表示，大成積極參與推動著環保愛地球的公益活動，公司內部電子產品回收再利用後捐贈給偏鄉學校，去年舉辦職員公益淨灘活動，一群人有著一樣的信念，再累都能成就大事。

臺灣職業衛生服務學會理事長郭浩然表示，，透過淨灘教育和打造辦公綠能環境，身體力行為所居住的城市獲取乾淨能源盡一點心力。

7企業聯手宣導環保理念，淨灘撿拾成果琳瑯滿目，總計約503.2公斤。圖／奇美醫院提供
7企業聯手宣導環保理念，淨灘撿拾成果琳瑯滿目，總計約503.2公斤。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院同仁與眷屬共同淨灘，從小就培養孩子的環保意識。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院同仁與眷屬共同淨灘，從小就培養孩子的環保意識。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(右一)與醫療副院長郭行道(左二)合力淨灘。圖／奇美醫院提供
奇美醫療財團法人奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(右一)與醫療副院長郭行道(左二)合力淨灘。圖／奇美醫院提供
奇美醫院致力於推動綠色醫療，以「節能、創能、減碳」為核心理念，落實環保政策。圖／奇美醫院提供
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公益活動 奇美醫院 廢棄物 淨灘

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