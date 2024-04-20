似「和洋折衷建築」嘉市百年老宅蘭井街76號登錄歷史建築

嘉市舊城區百年老宅蘭井街76號，為兩層樓編竹夾泥牆、紅磚建物。去年10月文化局獲報建物屋頂被拆，啟動暫定古蹟保存機制。其特殊「漢洋折衷」立面吸睛，一樓傳統民居「一條龍」型態，二樓洋風建築作法，直接疊加兩種不同建築式樣，與日本北海道函館「上下和洋折衷建築」異曲同工之妙。昨天經嘉市府文資審議會通過為歷史建築，後續依文資法進行修復。

市長黃敏惠說，今年嘉市建城320年，小而美城市人文薈萃，擁有豐富文化資產，尤以舊城區的古蹟與歷史建築密度高，再添百年老宅蘭井街76號，形成有信仰、有商業、有警政常民生活軌跡，充滿濃厚歷史氛圍與文化底蘊。文化局長盧怡君指出，蘭井街76號屬舊城區範圍，是文化局推動老屋卸妝、舊屋力等計畫核心場域。

審議委員說，蘭井街76號主體結構為南方傳統漢人常見「穿鬪式」（穿斗式）木屋架，其軟水式穿鬪架扇，有別於台灣主流破口式作法，意即嘉義曾有「非主流」匠派在此活動，代表本地匠派源流及匠藝多樣性。另為因應基地空間與屋主使用需求，該宅巧妙展現極其特殊建築「變體」，如挑高5米大廳，供奉祖先神明，又能滿足2樓臥室基本機能，使得空間格局具農村傳統「厝屋」，也具街坊「店面」（街屋）特性。

調查發現建築立面部分，一樓保留屬漢式建築元素，含鮮明開間分割、中軸對稱、八卦窗等特色，周遭帶有「額緣」（有線腳木框）垂直拉窗、下見板（雨淋板），外腰牆有珍貴馬約利卡磁磚（俗稱花磚），頗具特色的是正門入口處上方、木造山形洋風雨庇，為日式建築元素，其斜撐曲線優雅，端部做卷螺紋，極為少見。

二樓洋風建築作法，此種一、二樓截然不同建築式樣，展現「融合」特質，大膽地直接疊加方式，與僅見於日本北海道函館「上下和洋折衷建築」有異曲同工之妙，也是台灣現存日治時期街屋建築罕見，其「漢洋折衷式樣」更為此一建物最獨特之處。