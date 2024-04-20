嘉164縣道改善工程 11月完工

嘉義縣道164線是民雄鄉與新港鄉往來要道，大車頻繁重壓致路面嚴重破損，被網友譏為「嘉義縣最爛的路」，縣府向公路局爭取核定1億8366萬元改善，將設中央分隔島並植樹，預計11月完工。地方反映颱風易有路樹傾倒，建設處指出，將固定修剪並加強巡檢。

縣長翁章梁說，縣道164線原設有快慢車道分隔島，但因視線遮蔽問題，快車道車輛在路口右轉時，易與慢車道車輛相撞，除了重新刨鋪路面，也會拆除快慢車道分隔島，改設中央分隔島及植樹，並在路口處設置左轉專用道，也會在公車站前後及菁埔國小旁設置人行道。

建設處長郭良江指出，交通部公路局核定總經費1億8366萬元，中央補助1億5611萬元，地方自籌2755萬元，重新規畫為雙向4車道及2慢車道設計，分為5階段施工，目前民雄端、新港端路面鋪設陸續完成，中間路段正加緊趕工中，預定11月完工通車。

議員林淑完說，中央分隔島行道樹若未修剪，恐遮蔽路燈光線；議員林秀琴說，行道樹樹根淺，遇風災恐傾倒，需留意相關災情。翁章梁說，嘉義縣天氣炎熱需要行道樹，修剪問題可反映。郭良江說，原則上每年5月固定修建行道樹，颱風前會再加強巡檢。

議員黃啟豪指出，縣道164線路面相當顛簸，去年2月還遇上自來水施工沼氣爆炸，柏油被炸破大洞滿目瘡痍，改善工程去年10月動工，告示牌標示工程7月8日完工，但實際工程持續到年底，應留意更改標示日期。郭良江表示，因需配合自來水管線工程延期，將立即更正。