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新聞眼／企業主應善後 公部門更要除惡務盡

聯合報／ 本報記者鄭惠仁
台南後壁農田遭爐碴侵害，業主終於站出來承擔責任，也讓農田恢復原貌有了希望。圖／台南社大提供
台南後壁農田遭爐碴侵害，業主終於站出來承擔責任，也讓農田恢復原貌有了希望。圖／台南社大提供

台南長期遭亂倒廢棄物，從最早二仁溪的廢五金電子零件汙染到近幾年亂倒石灰、玻璃纖維、爐碴、廢塑膠及建築廢棄物，汙染大地，企業主總把責任推給清運公司，汙染物清除曠日廢時，公部門應窮追不捨讓企業主負起社會責任。

台南市環保局列管廢棄物場址有152場，多數都還沒清理，不法業者為了利，不顧破壞環境，做出傷天害理舉措，10幾年來，被檢舉的不法行為，從違法填土、亂倒廢棄物到非法掩埋爐碴等不勝枚舉；還曾有不肖人士把玻璃纖維碎屑棄置魚塭，北風吹起，如針般的碎屑刺在皮膚令人疼痛難耐。

近幾年台南的衛星變異點居高不下，許多都是亂倒廢棄物所造成，雖然市府組聯合稽查小組加強取締，環保局也結合AI科技抓亂倒廢棄物，但是十多年來躺在魚塭地、農田的廢棄物，任由風吹雨打，繼續殘害大地，卻令人心碎。

後壁區嘉田里5公頃農田遭倒爐碴汙染，農作物長不大或枯死，環團一再呼籲清除爐碴，恢復原狀。訴求4年，企業主終於站出來承擔責任，也讓農田恢復原貌有了希望。這只是起步，沒清理的場址還很多，需要更多廢棄物源頭的企業主站出來，本於企業道德良心，負起清除的責任。

二仁溪的有毒電子零件汙染，追溯到民國60至80年代，源頭是誰已難分辨，環境部已經編列經費選擇示範點要清除，雖然只是小面積，卻也有了起步，更重要的是後續大面積的清除，讓二仁溪早日脫離有毒廢棄物的噩夢。「歷史共業由全民負擔」，但也不容非法行為人逍遙法外、牟取不當的利益，公部門應該加把勁除惡務盡。

企業主 台南 廢棄物 環境部

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