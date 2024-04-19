企業主盡責任 台南後壁爐碴田2027清完

台南市後壁區嘉田里15年前有5公頃農田遭爐碴汙染，遲未清除，經環保局努力，爐碴源頭華新麗華基於企業責任去年起開始清理，預計2027年完成。環團肯定企業主願承擔責任，但希望能加速清理，另8年前遭堆置含硫石灰的麻豆、左鎮兩堆置場，希望企業主也能清除。環保局表示，正與企業主溝通，希望能獲得突破。

嘉田里崩埤段有農地被清運業者設置爐碴再利用處理場所，在莫拉克颱風期間，大量爐碴漫流至附近的農田，雖然2013年已解除汙染場址列管，但台南社大環境小組在2020年初發現附近農田到處可見爐碴混在泥土中，農民種植的玉米枯死，認為汙染所致，雖經檢測符合標準，但農田原本就不該有不適合種植的爐碴，被列為非法棄置場址，要求行為人清除。

賴姓行為人去年底遭判刑2年10月，環保局也移送行政執行署台南分署強制執行，金額39億元。環保局表示，有爐碴廢棄物的農田約5公頃、數量12萬噸，由於行為人名下無財產，但也不能放任不管，經與爐碴源頭華新麗華溝通，該公司基於企業責任願清除，已在去年展開清除作業，預計2027年完成。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，華新麗華發揮企業良心責任值得稱許，期盼能加速清除，讓爐碴農田能早日恢復耕作；另8年前有石化業者吸附有硫成分的石灰，被大量堆置在麻豆、左鎮，至今未清理，希望企業主也能發揮道德良心趕快清除。

環保局指出，這些石灰雖然登記為產品，但因每噸僅賣2元，還補助650元，無經濟價值，視為廢棄物，經訴請企業主限期改善，市府一審勝訴，業者上訴中。但持續與企業主溝通，企業主也提處置計畫，目前補正中，希望能有好進展。