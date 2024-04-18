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台南後壁農田15年的爐碴清了 企業主展現道德責任

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市後壁區青田約5公頃農田遭非法棄置盧碴，企業主華新麗華主動出面清除盧碴。圖／台南社大提供
台南市後壁區青田約5公頃農田遭非法棄置盧碴，企業主華新麗華主動出面清除盧碴。圖／台南社大提供

台南市後壁區嘉田村農地15年前有5公頃農田遭爐碴汙染，但爐碴遲未清除，經環保局努力，爐碴源頭華新麗華基於企業責任去年起開始清理，預計2027年完成。環團欣喜企業主願承擔責任，但希望能加速清理，也期待8年前遭堆置含硫石灰的麻豆、左鎮兩堆置場，企業主也能清除。環保局表示，正與企業主溝通，希望能獲得突破。

台南縣市合併前，後壁區嘉田村崩埤段有農地被清運業者設置爐碴再利用處理場所，因遇莫拉克颱風，大量盧碴漫流至附近農田，雖然2013年已解除汙染場址列管，但台南社大環境小組在2020年初發現附近農田到處可見盧碴混在泥土中，農民種植的玉米枯死，認為汙染所致，雖然經檢測符合標準，但農田原本就不該有不適合種植的盧碴，被列為非法棄置廠址，要求行為人清除。賴姓行為人去年底遭判刑2年10月，環保局也移送行政執行署台南分署強制執行，金額39億。

南市環保局表示，經查有爐碴廢棄物的農田約5公頃、數量12萬噸，清除處理費用39億元；若以再利用方式處理約9億元，考量到現有狀況，以最高處理金額移送強制執行。由於行為人名下無財產，但也不能放任不管，經與爐碴源頭華新麗華溝通，該公司基於企業責任願清除，已在去年展開清除作業，預計2027年完成。

環保局指出，華新麗華以再利用方式處理這些爐碴，其中氧化碴已處理過可再利用，而還原碴需經過處理後才能再利用，可用來製作重力樁、控制性低強度回填材料。

市議員蔡育輝說，企業願出來清理是好事，但地方也傳此案除賴姓行為人，還有幕後指使者，希望檢調續查，還社會公道。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，華新麗華發揮企業良心責任值得稱許，也期盼清理作業能加速，早日讓這些有爐碴的農田能恢復耕作；另8年前有石化業者吸附有硫成分的石灰，被大量堆置在麻豆、左鎮，至今未清理，希望企業主也能發揮道德良心趕快清除。

環保局指出，這些石灰雖然登記為產品，但因每噸僅賣2元，還補助650元，因無經濟價值，視為廢棄物，經訴請企業主限期改善，市府一審勝訴，業者上訴中。但持續與企業主溝通，企業主也提處置計畫，目前補正中，希望能有好進展。

企業主 台南 環保局

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