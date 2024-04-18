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斥資26億元！台南高分院將遷到安平興建綠建築新辦公廳舍

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南高分院將遷到安平，斥資26億9500萬元，南高院委由南市府工務局代辦新建工程，今天舉辦新建辦公廳舍招標說明會。圖／工務局提供
台南高分院將遷到安平，斥資26億9500萬元，南高院委由南市府工務局代辦新建工程，今天舉辦新建辦公廳舍招標說明會。圖／工務局提供

台灣高等法院台南分院座落在台南市中西區中山路，車水馬龍，加上建物老舊不堪使用，為維持辦公品質，經報請司法院同意後，將遷建到安平區平通路機關用地，南高院委由南市府工務局代辦新建工程，預算為26億9500萬元，台南高分院統包工程已於上月26日公告，預計4月23日截止投標並於同日開標。

台南高分院與南市工務局今天邀集營造同業公會、建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等舉辦「台南高分院新建辦公廳舍招標說明會」，說明基地條件、建築開發條件、各樓層的空間需求及基地規畫等，並聽取廠商所提意見，進行雙向交流。

工務局指出，台南高分院新建辦公大樓建物外觀，將融和台南市古典官方歷史建築設計元素，採挑高門廊與中軸對稱設計，形塑台南高分院兼具莊嚴公正與溫暖親民的意象。總樓地板面積為4萬4435平方公尺，約13442坪，規畫地下2層，地上6層的鋼筋混凝土結構物。

依使用類別主要分為公共區域（地面層）、管制區域（地面層）、管制區域（地下層）及地下停車空間與服務空間等五大類，工期預計為決標後1500日曆天。工務局強調，台南高分院新建辦公大樓將配合淨零排放政策，建築採用節能減碳綠建築，提供舒適、自然、人性化空間。

台灣高等法院台南分院現址在車水馬龍的中山路上（台南火車站旁），屋齡高達77年，建物老舊、空間設備不敷使用，加上停車空間不足，對於目前管轄含雲林、嘉義、台南縣市訴訟業務量來說，空間就非常不夠。新廳舍位置在安平區金華段81地號，也就是永華路二段超大小七（亞萬門市）西北側的基地。

台南 歷史建築

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