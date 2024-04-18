台南永康自行車專用道機車趴趴走 3個月來已開罰272件

台南永康東橋一路自行車與行人專用道時常有機車騎士違規通行，今年初因警方獲報前往開單，引發地方正反兩派討論，經市府相關單位會勘後，因路幅寬度不足2公尺，決定維持現狀，僅以告示牌加強宣導，但效果不彰，「自行車專用道」仍有名無實，民眾直言「每天經過還是一堆人騎」。

永康警方回應，該自行車專用道增設明顯告示牌後，目前以不定期、漸進式加強取締，3個月來雖已開出272件罰單，近期仍接獲不少民眾及路人檢舉，機車騎士佔用自行車專用道依道路交通管理處罰條例第45條，可開罰600至1800元不等罰緩，未來會加強執法，也呼籲用路人應遵守交通規則。

據悉，台南目前約有48條自行車道，多為觀光休閒自行車道或是環島自行車道，而一般市區自行車專用道並不多，而永康東橋一路自行車與行人專用道設立逾20年，早年原規畫供學生騎單車通學之路，但多年來用路人交通習慣養成，導致短時間難以改變。

市議員朱正軒提到，近期接獲家長投訴，孩子騎單車在東橋一路自行車專用道時，與誤闖的機車發生車禍，險象環生，已要求交通局進一步針對告示牌效果不彰研擬改善對策，同時加強宣導，讓自行車、機車族群都可行駛在安全的道路。

朱正軒表示，正南三路銜接康橋大道已在去年底順利通車，當地交通條件確實發生變化，過去因沒有替代道路，但現在要求依法保留自行車道，相信正當性已大幅提升。