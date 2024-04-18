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朝天宮330年慶推平安小物！ 袖珍版「轎窗燈」悠遊卡嗶嗶還會發光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林北港朝天宮以象徵平安的傳統「轎窗燈」，製作袖珍可愛的悠遊卡，感應時有嗶嗶聲還會發亮，讓平安隨身攜帶。圖／北港朝天宮提供
雲林北港朝天宮以象徵平安的傳統「轎窗燈」，製作袖珍可愛的悠遊卡，感應時有嗶嗶聲還會發亮，讓平安隨身攜帶。圖／北港朝天宮提供

「北港迎媽祖」、「北港進香」是雲林縣北港朝天宮獲列國家重要民俗的兩項國家級廟會活動，媽祖神轎配掛的「轎窗燈」更是媽祖出巡不可或缺的引路明燈，被視為引向平安的信物，朝天宮與文創業者合作，推出立體造型的「轎窗燈」悠遊卡，小巧玲瓏，使用時「嗶嗶」一聲還會閃閃發亮，攜帶方便又保平安，十分討喜。

國內媽祖信仰總本山的北港朝天宮，每年農曆3月19、20日「北港迎媽祖」於2011年獲登錄為國內第一個國家重要民俗，當年文建會主委盛治仁還親往朝天宮頒發證書。

今年3月「北港進香」再獲文化部登錄為國家重要民俗，白沙屯媽祖18萬香燈腳見證了進香盛況，讓延傳2、300年的宗教活動得以永續薪傳。

今年適逢朝天宮建廟330周年慶，北港媽祖出巡也將於國曆4月27、28日登場，為紀念兩大國家級重要民俗活動與廟慶，朝天宮與文創業者合作，以媽祖出巡掛在轎窗的方型「古仔燈」為文創發想，結合悠遊卡功能，推出立體造型「轎窗燈」悠遊卡文創小物，袖珍版的「轎窗燈」外型小巧討喜，感應時除嗶嗶響聲還會發光，深受喜愛。

北港老一輩的人指出，掛在媽祖神轎兩側的「轎窗燈」，是北港媽祖出巡特有的神轎信物，其用意除讓人不可直視神尊（敬神之意），也有保護媽祖金身，免於鞭炮射入轎內，有引路平安的象徵，朝天宮至今仍保有這項「轎窗燈」的傳統，被視廟會平安的代表性信物之一。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，過去曾發行平片式媽祖悠遊卡，今年適逢朝天宮建廟330年慶，首次與IP授權平台Be Come True共同開發推出限量版「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」，趕上「三月迓媽祖」風潮，還原古代燈籠發光元素，讓民眾可把象徵福安幸運的小小「平安燈」隨身攜帶，守護平安。

「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」即日起限量推出，包裝內附贈朝天宮香火袋一枚。詳情可上Be Come True官網平台查詢。

雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供
雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供
雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供
雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供
雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供
雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供
登錄為國家重要民俗的北港朝天宮迓媽祖將於本月27日登場，適逢建廟330年慶，朝天宮以神轎側邊所掛的「轎窗燈」推出立體造型悠遊卡，讓民眾隨身攜帶保平安。記者蔡維斌／攝影
登錄為國家重要民俗的北港朝天宮迓媽祖將於本月27日登場，適逢建廟330年慶，朝天宮以神轎側邊所掛的「轎窗燈」推出立體造型悠遊卡，讓民眾隨身攜帶保平安。記者蔡維斌／攝影
雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供
雲林北港朝天宮神轎兩側轎窗，在媽祖出巡時均掛有窗燈，象徵平安，以此發想推出小巧可愛的轎窗燈悠遊卡。圖／北港朝天宮提供

北港朝天宮 悠遊卡 白沙屯媽祖

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