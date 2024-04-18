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仁義潭蓄水快探底水公司加速清淤 南區水利分署：嘉義水情審慎樂觀
北部旱象上午降下及時雨，嘉義縣市枯水期雨少，目前水情雖正常，但上午仍高溫炎熱，供應嘉縣市民生及工業用水的蘭潭、仁義潭，蓄水合計989萬噸，跌破千萬噸，蓄水率合計剩29.07%，仁義潭因蓄水引入蘭潭快探底，水公司第五區管理處發包加速清淤，挖土機進駐開挖清淤。
嘉義氣象站說，元月至今，仁義潭水庫集水區上游阿里山區降雨量累計只有169毫米，與2003至2023年元月至4月同期比較，是降雨量最少的1年，今天到月底有鋒面過境，有降雨機會。
南區水資源分署對嘉義水情審慎樂觀，原因是採取調控供水，嘉義每天需水量30萬噸，分別由曾文水庫、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫支援供水，減少蘭潭、仁義潭聯合出水量，每天出水10至13萬噸，以仁義潭、蘭潭目前合計蓄水量還有近千萬噸計算，還可供水近百天，枯旱期接近尾聲，將進入梅雨期。
水公司五區處將仁義潭水引入蘭潭，以利清淤，蘭潭蓄水量還有528萬噸，蓄水率57.27%，未出現枯水期水位下降、巫家百年水井重見天日情景，反觀仁義潭，蓄水量只剩461萬噸，蓄水率剩18.59%，接近3年前百年大旱的低水位，淹沒區水庫徵收區番路鄉內甕村浮島、遺跡再現。
民眾紛紛希望水公司利用仁義潭蓄水快探底，加速清淤，延長水庫壽命，增加水庫容量；水公司五區管理處說，利用天氣晴朗水庫底泥乾涸，加速清淤，挖土機進駐開底泥，未訂清除期間及清淤量，清淤量愈多愈好。
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