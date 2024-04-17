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爭取觀光客！台南百年傳統市場「新美學」改造再創榮景

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東菜市公有零售市場進行美學改造後，攤位煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南市東菜市公有零售市場進行美學改造後，攤位煥然一新。記者吳淑玲／攝影

傳統市場台南美食之都的核心，市府近年來推動傳統市場轉型，爭取經濟部「美學」改造加強市場特色，市場處今年將積極輔導市集及名攤角逐「市場金馬獎」，找出更多家傳二代、三代的市集名攤，吸引更多觀光客到市場尋找好味道，也成觀光客必訪景點。

台南市有東菜市、西市場、鴨母寮、水仙宮及佳里中山市場5處百年市集，公、民營市場高達117處，隨著生活型態改變，生鮮超市興起，傳統市場需要轉型吸引年輕族群前來，去年爭取經濟部「傳統市集美學升級暨攤舖優化」計畫，台南有東菜市、西港市場及復華夜市3處入選，獲補助200萬元進行市場入口意向及公共區域美化、提高照明及攤位改造等。

「老市場有老市場的人情味！」台南市預算進行鴨母寮、佳里中山市場兩座百年傳統市場軟硬體改造，鴨母寮市場加入鴨子的意向；佳里中山市場結合三級古蹟金唐殿的圖騰，提昇街廓道路及市場內部通風設施等，並投入經費修繕廁所，讓傳統市場轉型升級。

台南市場處也積極輔導業者角逐經濟部「星級」市集及名攤，有東菜市場曾得到「5星」最高肯定，另佳里中山市場也獲「4星」，從2011年至今，台南傳統市集及名攤累計獲得6089顆星，今年計畫從4月15日開始報名為期1個月，市場處鼓勵各地市場踴躍角逐，星級名攤認證可增加民眾及觀光客好評

台南市區從日治時期就有東、西、南、北4大傳統市場，除了南市場已消失舊址在今莉莉水果店後方的建興國中校園內，其餘東菜市場、西市場（俗稱大菜市）及北市場（鴨母竂市場）都還在，西市場列入市定古蹟，整修後可望在9月重新營業，風華再見。

台南市東菜市公有零售市場進行美學改造後，攤位煥然一新。記者吳淑玲／攝影
台南市東菜市公有零售市場進行美學改造後，攤位煥然一新。記者吳淑玲／攝影

傳統市場 台南

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