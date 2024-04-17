快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣沿海低窪低於海平面 海埔新生地抽水站7月將竣工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右二）今到東石鄉視察港墘抽水站新建工程，新設3組抽水機已在去年12月完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今到東石鄉視察港墘抽水站新建工程，新設3組抽水機已在去年12月完工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海村莊低於海平面，每逢大雨或漲潮就不易排水，面對汛期即將來臨，縣長翁章梁今視察抽水站工程，東石鄉港墘抽水站去年12月完工，每7分鐘可排除1座國際標準游泳池水量，布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程預計7月竣工。

東石鄉洲仔村長鄭清木說，早期2009年莫拉克88風災、2018年發生823豪雨事件等，造成地勢低窪洲仔村、圍潭村淹水超過一周，近年新建抽水站、改善排水路，對改善低窪積水有幫助，但面對瞬間豪雨潰堤仍無法抵擋，還需再調度移動式抽水機支援。

縣府水利處表示，東石鄉港墘排水改善及興建抽水站2021年10月16日開工，工程經費約1億4600萬元，改善港墘排水出口段護岸433公尺，並興建抽水站，設置3組抽水機，總抽水量6cms，去年12月18日完工，每7分鐘可排除1座國際標準游泳池2500公噸水量。

縣府水利處也說，布袋鎮岑海里地勢低於海平面，向內政部國土管理署爭取經費，提報布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程及雨水下水道改善工程，工程經費約1.5億元，新設4組抽水機，總抽水量達8cms，預計今年7月8日完成，力拚5月底前裝設4部抽水機組。

縣長翁章梁說，嘉義沿海部分地區在漲潮時比海平面更低，布袋海埔新生地遇豪大雨經常淹水，除了更新舊有抽水站，也新設抽水站盼解決淹水問題，並檢討側溝排水效能。水利處表示，布袋鎮岑海里新西路左側新增314公尺箱涵，銜接抽水站引水箱涵，可完善防洪功能。

嘉義縣長翁章梁今到布袋鎮海埔新生地視察抽水站工程進度，新設4組抽水機預計今年7月竣工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到布袋鎮海埔新生地視察抽水站工程進度，新設4組抽水機預計今年7月竣工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今到東石鄉視察港墘抽水站新建工程，新設3組抽水機已在去年12月完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今到東石鄉視察港墘抽水站新建工程，新設3組抽水機已在去年12月完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今到布袋鎮海埔新生地視察抽水站工程進度，新設4組抽水機預計今年7月竣工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今到布袋鎮海埔新生地視察抽水站工程進度，新設4組抽水機預計今年7月竣工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮海埔新生地抽水站工程，新設4組抽水機預計今年7月竣工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋鎮海埔新生地抽水站工程，新設4組抽水機預計今年7月竣工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到東石鄉視察港墘抽水站新建工程，新設3組抽水機已在去年12月完工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到東石鄉視察港墘抽水站新建工程，新設3組抽水機已在去年12月完工。記者黃于凡／攝影

嘉義 東石 淹水

延伸閱讀

極端氣候突發性大雨提早 翁章梁：提早防汛整備

凌晨2時59分花蓮外海規模5.0淺層地震 最大震度4級

華泰名品城 48億蓋嘉義店

阿曼暴雨洪水18人喪生 鄰國阿聯排水大亂

相關新聞

數十年無解…新營居民自嘲「最危險平交道」 東山路交通惡夢改善有譜

台南新營火車站北側的東山路平交道，由於與省道台1線及市區道路相距不到100公尺，尖峰時間列車通過時都會造成交通壅塞，險象...

北港朝天宮迷你虎爺神轎亮相 「小轎班」成軍扛轎吃炮

雲林縣北港朝天宮媽祖遶境下周末登場，其中真人藝閣、炸轎和犁炮等備受注目，虎爺會今年首度打造「迷你虎爺神轎」開放120名學...

爭取觀光客！台南百年傳統市場「新美學」改造再創榮景

傳統市場是台南美食之都的核心，市府近年來推動傳統市場轉型，爭取經濟部「美學」改造加強市場特色，市場處今年將積極輔導市集及...

雲林家扶獲贈2千公斤白米 社工憂：下個月的還不知在哪？

社福機構受贈善款及物資熱度受花蓮地震和通膨影響下降許多，雲林家扶中心統計，今年3至4月的受贈比例相較去年同期降近5成，尤...

嘉義縣沿海低窪低於海平面 海埔新生地抽水站7月將竣工

嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海村莊低於海平面，每逢大雨或漲潮就不易排水，面對汛期即將來臨，縣長翁章梁今視察抽水站工程，東石鄉港...

foodpanda進駐台南傳統市場 黃偉哲：米其林名攤美食一指送到家

台南市政府與foodpanda合作，推出傳統市場外送服務，首波進駐東菜市市場等7處早市，橫跨六大行政區，品項多元，涵蓋生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。