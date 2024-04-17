嘉義縣沿海低窪低於海平面 海埔新生地抽水站7月將竣工

嘉義縣布袋鎮、東石鄉沿海村莊低於海平面，每逢大雨或漲潮就不易排水，面對汛期即將來臨，縣長翁章梁今視察抽水站工程，東石鄉港墘抽水站去年12月完工，每7分鐘可排除1座國際標準游泳池水量，布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程預計7月竣工。

東石鄉洲仔村長鄭清木說，早期2009年莫拉克88風災、2018年發生823豪雨事件等，造成地勢低窪洲仔村、圍潭村淹水超過一周，近年新建抽水站、改善排水路，對改善低窪積水有幫助，但面對瞬間豪雨潰堤仍無法抵擋，還需再調度移動式抽水機支援。

縣府水利處表示，東石鄉港墘排水改善及興建抽水站2021年10月16日開工，工程經費約1億4600萬元，改善港墘排水出口段護岸433公尺，並興建抽水站，設置3組抽水機，總抽水量6cms，去年12月18日完工，每7分鐘可排除1座國際標準游泳池2500公噸水量。

縣府水利處也說，布袋鎮岑海里地勢低於海平面，向內政部國土管理署爭取經費，提報布袋鎮海埔新生地公園旁抽水站新建工程及雨水下水道改善工程，工程經費約1.5億元，新設4組抽水機，總抽水量達8cms，預計今年7月8日完成，力拚5月底前裝設4部抽水機組。

縣長翁章梁說，嘉義沿海部分地區在漲潮時比海平面更低，布袋海埔新生地遇豪大雨經常淹水，除了更新舊有抽水站，也新設抽水站盼解決淹水問題，並檢討側溝排水效能。水利處表示，布袋鎮岑海里新西路左側新增314公尺箱涵，銜接抽水站引水箱涵，可完善防洪功能。