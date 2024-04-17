嘉義文化路商圈 評估增公廁

嘉義市文化路商圈中央第1商場旁邊巷道，近期住戶以廢棄單車架作圍籬，居民抱怨是因商圈中段沒公廁，常有遊客到陰暗巷道隨地便溺，只好自力救濟。市府表示，會加強標示周邊公廁資訊；有立委爭取整修中的文化路郵局要興設觀光廁所，嘉義郵局回應，會評估。

市府建設處指出，在文化路商圈南邊文化公園、北邊中央公園、西邊國華街西市場大樓都有公廁，也有不少友善店家願提供廁所，未來會加強標示讓遊客了解，另會評估於昏暗巷弄加設感應式燈具或監視器。

文化路商圈中央第1商場林姓屋主說，住家緊鄰文化路，巷弄又昏暗，竟成了遊客貪圖「方便」的地點，無奈在住家周邊以廢棄單車架作圍籬。文化里長陳淑娥表示，外地遊客不清楚附近公廁相關位置，鄰近夜市林先生家，經常首當其衝。

立委王美惠指出，文化路商圈中段確實缺少公廁，也要求正在修建中的文化路郵局興設觀光廁所，因文化路郵局正好位於夜市中段，是很適合地點。

嘉義郵局局長張清龍回應，文化路郵局正進行內部整修，裡面原就有廁所，未來由總公司評估要在郵局的哪個位置設公廁。市府也說，文化路郵局能設廁所當然是最好方式。