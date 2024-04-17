台南蔴荳古港園區整修 打造三合一綠地

台南麻豆區的蔴荳古港文化園區啟用10多年，部分設施老舊，市府今年將投入逾千萬元整修。記者謝進盛／攝影 台南麻豆市區缺乏大型公園綠地，長期被居民詬病，市府規畫將總爺藝文中心及相鄰蔴荳古港園區、隔壁已廢校的台灣首府大學結合連成一氣，今年市府向中央爭取後先投入1600萬元，整修蔴荳古港園區設施、木棧道、告示牌等基礎設施，也是園區成立10多年來首度大規模整建。

麻豆開發早，鬧區街道狹小，僅在麻豆監理站旁有全民公園、麻豆國中南側公11公園，但屬鄰里型公園，市區已無大片公有地，不少人寄望郊區面積達21.6公頃的總爺藝文中心及僅有一條馬路相隔約3公頃的蔴荳古港文化園區能串成大片綠地。據了解，準總統賴清德擔任市長時，曾規畫在兩園區架設空橋串連。

立法院財政委員會前天現勘，架設空橋串連兩園區再度引起討論，文化部政次王時思、立委林俊憲、郭國文均贊同允諾將協助促成。眾人表示，總爺藝文中心、古港園區整合後可發揮1加1大於2效果，尤其台首大校區已規畫為「大曾文願景園區」，與古港園區可由現有橋梁連成一氣，彰顯「台南400」真諦。

附近東角里劉姓居民說，總爺與古港園區透過空橋串連後，可望將遊客導引到遊客較少的古港園區，未來再加上台首大校區共3處綠意完整縫合、串連，解決長期以來綠地不足老問題。

文化局指出，蔴荳古港文化園區今年整修後可望呈現新氣象，樂見總爺藝文中心、古港園區、台首大校區有效串連。