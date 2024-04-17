香客大樓未營利 可不列為旅館

台南宗教鼎盛，立案寺廟1653間，其中49間廟宇設有香客大樓，先前發展觀光條例訂特定對象住宿場所須10年內申辦旅館登記，時效將屆，但無廟宇申請，立委反映香客大樓無固定收費，沒有營利事實，不可與旅館業混為一談；觀光署等單位昨南下辦說明會，允諾若香客大樓未營利，將由市府申報從中央觀光署中解除納管。

市府指出，香客大樓如有訂收費標準，因用途為寺廟，建議向工務局變更使用執照，到觀旅局做旅館登記，避免成違法旅宿。

立委陳亭妃邀宮廟與觀光署旅宿組、內政部宗教禮制司、市府相關單位開座談會，近30家宮廟出席，南鯤鯓代天府、大天后宮、鹿耳門聖母廟等宮廟代表都說，所屬的香客大樓非營利性質。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名說，香客大樓可容納1100人，添香油錢及些許清潔費用即可入住，有人只添50元香油錢照樣入住，把香客大樓列為旅館沒有道理，且許多廟宇經常跨縣市交流，住宿費用是相當大開銷，若強制以旅館業來認定，勢必削弱現今活絡的宗教活動。

陳亭妃說，國軍英雄館、教師會館、救國團活動中心、寺廟香客大樓等須於明年2月3日過渡期屆滿前取得旅館業登記證，才能繼續經營，但廟宇設香客大樓僅為服務信眾參香時簡單住宿，多數非旅館專業經營，納入旅館管理後稅收、消防公共安全等設施等負擔很大，擔心多數宮廟將無以為繼。

「沒有處理好、會是天大的事情」，陳亭妃說，一再提醒各宮廟，一定要確認沒有任何告示、或要求住宿的民眾須負擔一定的住宿費用、或收取固定金額清潔費，要讓香客自由決定香油錢，這樣才可以排除不必申請設立為旅館。

民政局表示，先前查詢有提供住宿的宮廟，都表示沒有營利行為，會再發函請各宮廟確認再呈報中央，中央將會同地方主管機關查核。