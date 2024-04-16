境外茶混充本土茶還得獎 消費者有保障嗎？嘉縣府：已有防偽機制

嘉義縣某茶行夫妻被檢調查獲涉嫌以境外茶混充阿里山高山茶，參加農會茶葉競賽還獲頭等獎，夫妻再以獲獎頭銜販賣牟利，檢方以違反食安法等罪嫌起訴。連農會都會被矇混，一般消費者要如保障自己的權益？嘉縣府表示，自2021年起即有防偽機制，透過茶葉DNA及多元檢測，不再有境外茶混充進賽場，消費者可以安心。

嘉義縣政府農業處農林作業科長李秋瑩表示，以往確實有不肖業者從國外進口低價的境外茶再透過台灣高超的製茶技術混充參賽，加上境外茶栽培的海拔、氣候與台灣相似，真的很難辨別是不是台灣本土的茶種。

有鑑於此，在2021年嘉義縣政府配合茶改場、農糧署針對比賽茶要做「產地鑑別」，透過產地鑑別可以區分出是境外或本土茶，同時在比賽規則中說明，如果以境外茶參加阿里山茶被查到，比賽茶樣要被銷毀、取消比賽、得獎也會被取消資格，還要被移送檢調。此後嘉縣春、冬2季的比賽茶都有進行「產地鑑別」，且是產地鑑別之後才會公布得獎名單。2021年後就再也沒有境外茶混充參賽問題。

所謂「茶葉產地鑑別技術」，據農改場網站說明；茶葉產地鑑別分析以多重元素檢驗分析為主，並輔以感官品評鑑識及茶葉DNA分子鑑定技術綜合研判所得，「茶葉中多重元素檢驗方法」已向衛生福利部食品藥物管理署申請並經審查通過，並已於2021年11月5日公告為公開建議檢驗方法。

李秋瑩表示，平心而論，境外茶並非有什麼問題，主因是價錢較低，阿里山高山茶及台灣本土茶種有其獨特風味，所以價格會比較好，只是以較便宜的境外茶混充台灣茶賣給消費者涉有欺騙行為。