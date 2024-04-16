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雲縣林內紫斑蝶季活動 主打石虎生態保育

中央社／ 雲林縣16日電

雲林縣林內鄉4月27日起連2週星期六、日舉辦紫斑蝶季活動，公所說近年來在林內淺山區域陸續發現石虎、數目持續增加，今年紫斑蝶季特別規劃石虎影音館主打石虎保育。

林內鄉公所今天舉辦2024年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動宣傳記者會，鄉長劉姿言致詞表示，林內長期紫斑蝶相關活動推廣生態教育及保育觀念已相當有成效。

劉姿言說，林內近年來在淺山坪頂村、湖本村、林茂村陸續發現了保育類動物石虎的蹤跡，而且有持續增加的現象，這代表林內的淺山生態系完整，適合石虎生存。

所以，今年紫斑蝶季特別規劃石虎保育主題石虎影音館，邀請農業部生物多樣性研究所專業講師進行導覽及宣導，並展出近年發現第一隻的石虎「西湖哥」的照片。

劉姿言說，今年活動內容包含6大主題，石虎&紫斑蝶導覽、闖關活動、兒童劇團表演、親子手作DIY、親子互動趣味遊戲及小農市集，更有深受小朋友喜愛的波力卡通人偶及MOMO家族演出，絕對是親子同樂及互動的最佳活動選擇。

紫斑蝶季活動會場在林內紫蝶生態地景園區、成功國小及觸口福高涵洞。歡迎大家4月27日、28日及5月4日、5日這4天，一起來到林內鄉同樂。

農業部林業保育署去年底發布新聞稿，在雲林山區架設相機監測野生動物，在林內、古坑監測到石虎，2019年至今共有7筆紀綠，是繼1988年新聞刊登雲林發現石虎後，隔30多年再現蹤。

石虎 紫斑蝶 雲林

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