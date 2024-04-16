防蟲害侵襲牡蠣 南市區漁會將購檢驗機

本報昨天報導台南牡蠣因遭類馬爾太蟲侵襲，蚵農損失嚴重，引起重視。為提高蟲害防範與因應，南市區漁會將添購檢驗機，先由水試所教導操作，當蚵農發現牡蠣爆殼死亡，可立即檢驗，一旦發現蟲害立即通報處理。蚵農建議，可在養殖區設水質監測區，每小時回報1次水質。市府表示，是否設水質監測設備將再研究。

台南是國內牡蠣第3大產區，目前是牡蠣盛產期，但上月起陸續發生爆殼死亡，損失較以往嚴重，經水試所採水及檢體檢驗，查出水質符合標準，死亡原因為類馬爾太蟲侵襲所致，並提出防範及因應策略。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，當蚵農發現牡蠣死亡，從通報到水試所等單位來檢驗，可能有多日、損失已擴大，為此區漁會將購置檢驗機台，當蚵農發現牡蠣爆殼死亡，就可以送區漁會做簡易檢驗，若發現有問題，就可以立即通報，並採取因應措施，降低死亡率。

南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，雖檢驗報告指出水質沒問題，但有好水質，牡蠣才能長得好，澎湖牡蠣養殖區設有水質監測設備，除全天候監控，並每小時回報水質狀況，若台南牡蠣養殖區能有這樣設備，會讓養殖環境更可控制，萬一有汙染可立即找出原因防堵。

陳俊安也說，由於安平跨港大橋即將動工，施工中必有擾動行為，擔心可能有汙染影響牡蠣生長，應未雨綢繆。農業局漁港及近海管理所長張順得表示，打樁會避開養殖期，請蚵農放心。