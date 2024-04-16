聽新聞
test
0:00 / 0:00

防蟲害侵襲牡蠣 南市區漁會將購檢驗機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區、安平區近期大量牡蠣爆殼死亡，水試所採樣檢驗，發現遭類馬爾太蟲侵襲所致。圖／南市區漁會提供
台南市南區、安平區近期大量牡蠣爆殼死亡，水試所採樣檢驗，發現遭類馬爾太蟲侵襲所致。圖／南市區漁會提供

本報昨天報導台南牡蠣因遭類馬爾太蟲侵襲，蚵農損失嚴重，引起重視。為提高蟲害防範與因應，南市區漁會將添購檢驗機，先由水試所教導操作，當蚵農發現牡蠣爆殼死亡，可立即檢驗，一旦發現蟲害立即通報處理。蚵農建議，可在養殖區設水質監測區，每小時回報1次水質。市府表示，是否設水質監測設備將再研究。

台南是國內牡蠣第3大產區，目前是牡蠣盛產期，但上月起陸續發生爆殼死亡，損失較以往嚴重，經水試所採水及檢體檢驗，查出水質符合標準，死亡原因為類馬爾太蟲侵襲所致，並提出防範及因應策略。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，當蚵農發現牡蠣死亡，從通報到水試所等單位來檢驗，可能有多日、損失已擴大，為此區漁會將購置檢驗機台，當蚵農發現牡蠣爆殼死亡，就可以送區漁會做簡易檢驗，若發現有問題，就可以立即通報，並採取因應措施，降低死亡率。

南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，雖檢驗報告指出水質沒問題，但有好水質，牡蠣才能長得好，澎湖牡蠣養殖區設有水質監測設備，除全天候監控，並每小時回報水質狀況，若台南牡蠣養殖區能有這樣設備，會讓養殖環境更可控制，萬一有汙染可立即找出原因防堵。

陳俊安也說，由於安平跨港大橋即將動工，施工中必有擾動行為，擔心可能有汙染影響牡蠣生長，應未雨綢繆。農業局漁港及近海管理所長張順得表示，打樁會避開養殖期，請蚵農放心。

台南 水質 牡蠣

延伸閱讀

不是只有牡蠣能壯陽！中醫推薦吃10種食物加速血液循環、提高神經興奮度！

石門水庫清淤車輛不走市區確保馬路安全 張善政：新設8K清淤道

地震恐致地下水遭汙染？學者：長期監測才能確定

內外夾擊！台南建立蚵品牌迎戰進口蚵 9成蚵農參加溯源

相關新聞

台南佳里設受水池生變 將另覓地點

經濟部水利署將在將軍區設海水淡化廠，並規畫在佳里區設占地1公頃的自來水受水池，可裝2萬公噸水量，但地方質疑恐排放次氯酸鈉...

防蟲害侵襲牡蠣 南市區漁會將購檢驗機

本報昨天報導台南牡蠣因遭類馬爾太蟲侵襲，蚵農損失嚴重，引起重視。為提高蟲害防範與因應，南市區漁會將添購檢驗機，先由水試所...

虎科大蓪草紙花展 喚回消失的記憶

早年美術用紙的主要材料蓪草紙，產自有「生態保麗龍」美稱的台灣特生植物蓪草樹，且早年蓪草紙外銷量龐大，曾是台灣4大產業之一...

民進黨地方黨部主委下月改選 雲嘉三人搶先登記

民進黨地方黨部主委5月26日改選，昨起開放登記，綠營在雲林多次選舉落敗，立委只剩劉建國1人獨撐，事涉2026大選布局，被...

嘉市探索體驗學校 楊桃樹區蓋露營區

嘉義市南興國中的探索體驗學校將蓋露營區，傳出擬砍大批老楊桃樹，園區另有棟老厝恐也難逃移除命運，民眾認為，數十年以上老欉楊...

影／曾是台灣4大產業的蓪草紙 虎科大蓪草紙花展再喚回記憶

早年美術用紙的主要材料蓪草紙，產自台灣特生植物蓪草樹，因天然紙質獨具柔細觸感，早年蓪草紙外銷量龐大，曾是台灣4大產業之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。