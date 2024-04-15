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南市今年第6起禽流感 今學甲撲殺逾1萬6千隻土雞

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，動保處今前往緊急撲殺逾1萬6千隻及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒。圖／台南市動保處提供
台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，動保處今前往緊急撲殺逾1萬6千隻及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒。圖／台南市動保處提供

台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，台南市政府農業局動保處今前往緊急撲殺逾1萬6千隻及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒，這也是南市今年第6場禽場傳出禽流感疫情

動保處說，4月12日接獲學甲區土雞業者主動通報場內紅羽土雞有異常死亡，當天立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感。

動保處今完成撲殺1萬6825隻及銷毀場內雞蛋，全數運至焚化爐銷毀，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處說，已強化禽流感各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內15場禽場採樣監測，1-3公里內36場禽場訪視檢查，同時實施案例禽場關聯場採樣監測，並加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。

動保處也指出，目前為候（野）鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，今年迄今全台共發生30例禽流感案例（南市共6場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，動保處呼籲養禽業者，務必要提高警覺加強防疫工作，嚴格人車管制，進出禽場人員都要更換雨鞋及消毒手部，且出入車輛輪胎、踏墊、箱籠等也須徹底底清潔消毒，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候(野)鳥接觸，如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡，應立即通報動保處（06）6323039分機10。

台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，動保處今前往緊急撲殺逾1萬6千隻及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒。圖／台南市動保處提供
台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，動保處今前往緊急撲殺逾1萬6千隻及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒。圖／台南市動保處提供

疫情 禽流感 雞蛋

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