南市今年第6起禽流感 今學甲撲殺逾1萬6千隻土雞

台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，台南市政府農業局動保處今前往緊急撲殺逾1萬6千隻及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒，這也是南市今年第6場禽場傳出禽流感疫情。

動保處說，4月12日接獲學甲區土雞業者主動通報場內紅羽土雞有異常死亡，當天立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感。

動保處今完成撲殺1萬6825隻及銷毀場內雞蛋，全數運至焚化爐銷毀，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處說，已強化禽流感各項防疫措施，將針對撲殺場周邊半徑1公里內15場禽場採樣監測，1-3公里內36場禽場訪視檢查，同時實施案例禽場關聯場採樣監測，並加強化製場死亡化製數量異常管控，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。