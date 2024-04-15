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台南學甲土雞場確診禽流感 撲殺逾1.6萬隻

中央社／ 台南15日電
台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，動保處今前往緊急撲殺逾1.6萬及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒。 圖／台南市動保處提供
台南市學甲區某養雞場傳出禽流感，動保處今前往緊急撲殺逾1.6萬及銷毀場內雞蛋，後續並完成消毒。 圖／台南市動保處提供

台南市動物防疫保護處12日接獲學甲區土雞業者通報，場內紅羽土雞異常死亡，經採樣檢驗，確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今天完成撲殺1萬6825隻並銷毀場內雞蛋

台南市動保處新聞稿指出，12日獲報後派員至現場執行移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今天完成撲殺及銷毀場內雞蛋，全數運至焚化爐銷毀，並全場消毒。

台南市動保處指出，將針對撲殺場周邊半徑1公里內15場禽場採樣監測，1至3公里內36場禽場訪視檢查，同時實施案例禽場關聯場採樣監測，並加強化製場死亡化製數量異常管控，派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。

台南市動保處指出，目前為候（野）鳥北返季節，國內禽流感案例零星發生，今年迄今全台共發生30例禽流感案例（台南市共6場），顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，業者務必提高警覺，嚴格人車管制，並修補禽舍防鳥圍網破洞，避免家禽與候（野）鳥接觸。

台南 流感病毒 獸醫 疫情 確診 禽流感 農業部 雞蛋

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