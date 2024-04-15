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嘉義縣府19局處釋出70名工讀缺 暑期工讀報名開跑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府19局處提供70名大專青年工讀缺，即日起開放報名。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府19局處提供70名大專青年工讀缺，即日起開放報名。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大專青年公部門暑期工讀今日開放報名，縣府19個局處提供70名青年服務機會，每月2萬7470元，含勞、健保及提撥6%勞工退休金。報名期間即日起至5月10日截止。

嘉縣府為使嘉義縣青年學子提早認識就業環境及探索職涯，推動暑期工讀計畫，提供工讀單位包含各局處及所屬機關，含勞工暨青年發展處、教育處、地政處、文化觀光局、財政稅務局、社會局等19個單位，工作內容、專長及工作地點均列於計畫簡章，可至嘉義縣政府官網查詢。

勞青處長陳奕翰說，每年公部門暑期工讀報名狀況都相當踴躍，為期2個月的暑期工讀提供學子職場體驗的機會，可培養職場核心職能，預計在5月31日公告錄取結果，如符合特定對象家庭、大三升大四學生（大學）或四升五（五專）等學生將作為優先錄取參考對象。

陳奕翰提醒，暑假是求職工讀旺季，為保障求職安全，青年學子務必記住「3要準備」:要蒐集應徵公司資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺資訊是否合理；在面試應徵時，也要謹記「7不原則」：不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作，避免誤入求職詐騙陷阱。

暑期工讀資訊可至「嘉義縣政府」官網查詢，民眾如有任何就業疑問可撥打專線05-3621165諮詢。

嘉義 求職 青年

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