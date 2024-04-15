建立台南蚵品牌 讓消費者吃得安心

受進口蚵衝擊，國產牡蠣市場需求受影響，導致延緩收成，提高蟲害造成的損失，且進口蚵多次驗出有害物質含量超標，南市區漁會呼籲加強查核。南市府指出，努力建立「台南蚵」品牌，已有9成蚵農導入溯源制度，讓消費者吃得安心，現值牡蠣盛產期，顆顆肥滋滋，正是大啖好時機。

近年來越南牡蠣進口量逐年增加，嚴重打擊到台灣牡蠣，進出口資料顯示，2021年進口越南牡蠣1659公噸，2022年增為2808公噸，到了去年已躍增至3937公噸，而今年前3月為1285公噸，較去年同期多575公噸。目前正是台南牡蠣產季，蟲害與進口牡蠣內外夾擊，影響更為嚴重。

台南市區漁會總幹事林鈺昕、南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安都認為，因進口牡蠣數量大增，挾著價格優勢，使本產蚵失去競爭優勢，因此需求量減少，造成蚵農降低採收量，「已養到可以賣的牡蠣卻繼續放在海裡」。

林鈺昕說，之前越南進口蚵多次被驗出諾羅病毒，以及無機砷、鎘等超標，曾要求衛福部食藥署逐批檢驗進口蚵，或者至少半數納入檢驗，但實際上仍是採部分抽檢方式，無法完全阻絕可能有問題的進口蚵進到消費者手裡，也因市場上充斥著進口蚵混著台灣蚵的產品，消費者難以分辨，為此，9成蚵農導入溯源制度。

漁港所長張順得說，目前正是台南牡蠣盛產期，除了已建立「台南蚵」標章，讓消費者吃得安心，19日水試所還會在南市區漁會舉辦座談會，讓蚵農認識蚵苗選購要領、常見病害及保鮮技術，提升蚵品質。