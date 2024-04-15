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蟲害侵襲 台南牡蠣死亡率達6成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區、安平區近期大量牡蠣爆殼死亡，水試所採樣檢驗，發現遭類馬爾太蟲侵襲所致。圖／南市區漁會提供
台南市南區、安平區近期大量牡蠣爆殼死亡，水試所採樣檢驗，發現遭類馬爾太蟲侵襲所致。圖／南市區漁會提供

台南安平、南區等牡蠣主要產區的浮棚養殖牡蠣今年死亡率暴增，初估已高達6成，漁民損失慘重，水產試驗所公布採驗結果，主因是類馬爾太蟲侵襲所致，建議蚵農慎選所放養的蚵苗、中蚵，應區隔養殖不要混養，且不要延緩收成，降低蟲害。有議員籲市府要幫蚵農爭取補助，市府表示，努力為蚵農爭取漁業權。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，目前是台南牡蠣盛產期，半數還沒採收，由於遭類馬爾太蟲攻擊的牡蠣主要是母牡蠣，而且以中蚵放養的牡蠣遭蟲害侵襲情況較嚴重，有賴專家進一步追蹤與調查。

台南曾文溪以南淺海區今年放養8千多棚牡蠣，3月間南區、安平區普遍發生牡蠣爆殼死亡情形，經水試所採集水、牡蠣死亡檢體檢驗，找出死因是類馬爾太蟲侵害；去年台灣牡蠣養殖區的類馬爾太蟲盛行率是2.3%至15.63%，其中安平為13.5%，是全國次高，但今年台南最高盛行率是23.3%，並發現牡蠣體內弧菌數相對高，相對死亡率也高，分析原因可能和養殖操作有關。

水試所建議，建立可信度及優良的種苗口袋名單，慎選品質較好的蚵苗、中蚵，以及調整放養期，例如中蚵在10至12月養，出清後再購入新苗於1至5月放養，若無法調整，盡量區隔中蚵與新苗的放養位置，不要混養。

農業局漁港及近海管理所長張順得說，專家發現，牡蠣若不收成繼續放著，因年紀大活動力較弱，吸收養分能力不佳，體質不好，就容易生病即遭蟲害侵襲，會持續宣導。

南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，專家建議慎選蚵苗、中蚵，但台南7至9月是禁養期，10月放養季開始後，大家搶種苗，要慎選實有困難，應取消禁養期、補助蚵農使用抗強浪新式蚵棚。漁港所長張順得說，禁養是護蚵農，急遽氣候下強颱難防，新式蚵棚也還在試驗，須通過考驗才能推動。

市議員李啟維說，此區蚵農尚無漁業權，但政府也應該為受損蚵農爭取補助。農業局強調，正努力為蚵農爭取漁業權。

台南 李啟維 牡蠣 蚵棚

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