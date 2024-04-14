晚婚、保母虐童案波及信心 南市寄養家庭招募不順

當代社會風氣多元，現代人普遍晚婚，家庭經濟及照顧壓力也加劇，一般家庭也自顧不暇，間接導致近年來寄養家庭招募面臨困境，台南市今年度新增寄養家庭僅6戶，全市目前約80戶寄養家庭，每個月仍有10多位孩童待寄養；南市社會局今舉辦寄養家庭授證表揚暨招募儀式，藉由寄養家庭心得分享，拋磚引玉，招募善心民眾一起加入寄養家庭行列。

北台南家扶中心表示，近年來寄養家庭招募面臨困境，今年2月曾舉辦寄養家庭招募說明會，當時約有6戶家庭參與，但日前傳出台北寄養保母虐童案，導致說明會後迄今尚未接獲新申請家庭，許多現有寄養家庭、社工承受諸多壓力及不信任感，讓寄養家庭多少有些打退堂鼓。

社會局指出，台南去年約74戶寄養家庭，今年有6戶新家庭加入寄養家庭服務，目前共80戶寄養家庭，平均每戶寄養家庭年資約10年，服務年資滿25年以上共3戶，而新申請之寄養家庭在通過社會局聯合審查會議後，需接受職前訓練30小時可成為儲備寄養家庭。

其中，投入寄養家庭29年的林妙香、吳啟昌夫婦，迄今照顧約30名寄養兒少，目前家中也照顧1位國中一年級的孩子，自家子女也都相當接納寄養兒少，雖寄養過程中有許多辛苦的地方，尤其在充斥3C電子產品的時代，要與年輕的孩子溝通、談心都並非易事。

林妙香本身就從事教職，對教育有一套，同時更把寄養兒少的事情擺在第一位，讓孩子逐漸打開心房；看著林妙香對寄養兒少照顧的成就感，也感動其大姑吳碧雲一起投入寄養家庭，姑嫂2家庭共同在寄養服務上努力。姑嫂都說，只要身體健康能夠負擔，會一直擔任寄養家庭，照顧更多需要照顧的兒少。

市長黃偉哲則說，寄養家庭是孩子的安全避風港，當兒少原生家庭發生重大變故或父母不適當的照顧而需暫離原生家庭時，藉由寄養家庭提供替代式照顧，讓生命遭逢變故的孩子，能獲得安全穩定的照顧，希望藉由寄養家庭分享交流的機會，帶動更多的善心民眾一起加入寄養家庭行列，幫助更多孩子們享受家庭溫暖。