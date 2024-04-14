台南山上花園水道博物館進駐燈會作品 盼突破經營瓶頸
台南山上花園水道博物館導入漁光島藝術季裝置藝術《秘鏡》，迄今5年，堪稱園區元老級藝術裝置，也成為開園的打卡熱點，但作品在風吹日曬下，也面臨使用極限，文化局近期將安排進駐台灣燈會受歡迎的作品替代，《秘鏡》日前已將主體移除，文化局表示，希望藉由新展品進駐再次吸引民眾，展現不一樣的藝術氛圍。
文化局表示，《秘鏡》在2019年漁光島藝術季受到觀眾好評，作品因鏡面裝置反射週邊的景象，並使風景交疊在一起，形成奇幻的視境，當時因展出結束後，適逢水道博物館開館，為豐富園區藝術氛圍，並讓藝術家創作理念得以延續，因此將該組作品進駐水道博物館密林區。
不過，因為藝術裝置設置在戶外，承受各種嚴苛氣候考驗，一串串的鏡面裝置時常遭遊客拉扯，每逢連假過後情況更是慘烈，館方雖豎立「請勿拉扯」告示，卻被拍照遊客嫌棄影響畫面，立牌更被自行拔除。
水道博物館表示，為維護作品，園區購買整捆替代用的鋼線，統計開園以來迄今使用的鋼線，約已超過500公尺，有鑒於作品早就超過保存年限，但因一直沒有找到替代裝置，因此一直修補迄今，今年台灣燈會結束後，水道獲分配一組相當受歡迎的作品，即將在近日進駐。
文化局也說，山上花園水道博物館雖曾在開幕時，創下單日4萬人次入園的紀錄，但受限於國定古蹟，無法隨意更動，園區也沒有足夠的展示空間，目前面臨經營瓶頸，雖透過各種課程及活動，但還是需要增加設備及話題，期盼此次透過新作品進駐，為山區帶來另外一波話題。
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