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嘉市文化商圈居民架起單車圍籬 竟然是這原因…

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市中段因為沒有公廁，曾有攤販做起10元廁所生意而大賺一筆。圖／本報料照片
嘉義市文化路夜市中段因為沒有公廁，曾有攤販做起10元廁所生意而大賺一筆。圖／本報料照片

嘉義市文化路商圈中央第一商場有處巷道被住戶以連綿不絕廢棄單車作為圍籬，以為是不讓停車？林姓屋主說，是為了防止遊客便溺，文化路夜市只有前後頭有公廁，中段沒有公廁，緊鄰文化夜市的中央商場巷弄陰暗，反而成遊客貪圖「方便」的地點。

中央第一商場位於文化路、中正路、國華街之間，緊鄰著文化路商圈，商場裡有個小型圓環，卻不像文化路夜市那般熱鬧，反差極大，這裡邊殘存的商家並不多，也因此與外界連結的小巷道常年燈光昏暗。

當中有條通往中正路巷道住戶周邊一連串的單車架起圍籬引人側目，許多人以為住戶以此不讓人任意停車，但住戶林先生反而說出心中的無奈。

他說，並不是停車問題，而是房子經常被人隨地便溺，不得不採取架設單車的作法防堵沒有公德心的人任意尿尿。

為表示所言不虛，他指著單車內的尿垢抱怨，「已經圍成這樣，還是有人來尿尿」。

林先生說，鄰居監視器拍到便溺民眾，但因巷道昏暗也不知道如何找這名缺德者。從親朋好友處蒐集近20部廢棄單車，將它串連起來圍在房屋周邊防範。

有人以為是路霸，向警方檢舉，但他的單車圍籬緊鄰自己房地，並沒有妨礙交通。

文化路里長陳淑娥說，文化路夜市南北端文化公園、中央公園都有公廁，但是中段沒有，期間有某遊藝場開放店內廁所，但畢竟是私人業者的善心，遊逛夜市的外地遊客更不可能知道這訊息。在遊客一時之間找不到公廁的情形下，確實有隨地便溺情形造成附近居民困擾，最常發生在中央第一商場陰暗角落，林先生家鄰近夜市，經常首當其衝。

在遊藝場業者整修期間，有攤販業者提供臨時廁所，每次10元，據說在期間賺了1、20萬元。

陳淑娥說，也曾試著幫林家裝監視器，但他們一想到往後要負擔這筆電費，婉拒裝設。

目前文化路郵局整修中，位置剛好在文化路夜市中段，郵局有意設置觀光廁所，陳淑娥說，如果是真的，那對遊客、居民都是一大福音。

而對於目前狀況，陳淑娥表示，近期會召集里民討論，是不是在這些昏暗巷弄設置感應式燈光，多少能嚇阻缺乏公德心任意便溺遊客。另外也和市府討論加強標示附近公廁資訊，像文化公園、中央公園、西區大樓等。

嘉義市中央第一商場巷道因緊鄰文化路夜市，讓一時找不到廁所的民眾隨地便溺。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央第一商場巷道因緊鄰文化路夜市，讓一時找不到廁所的民眾隨地便溺。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央第一商場巷道因緊鄰文化路夜市，有民眾在住家附近便溺造成困擾。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央第一商場巷道因緊鄰文化路夜市，有民眾在住家附近便溺造成困擾。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央第一商場巷道因緊鄰文化路夜市，讓一時找不到廁所的民眾隨地便溺。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央第一商場巷道因緊鄰文化路夜市，讓一時找不到廁所的民眾隨地便溺。記者李宗祐／攝影
居民林先生指出，即使串起單起作圍籬還是有民眾隨地便溺痕跡。記者李宗祐／攝影
居民林先生指出，即使串起單起作圍籬還是有民眾隨地便溺痕跡。記者李宗祐／攝影

公廁 單車 夜市

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