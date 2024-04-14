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嘉義市鐵路高架化 最後1個工程標公告

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市鐵路高架化工程，預訂2025年底完工。記者魯永明／攝影
嘉義市鐵路高架化工程，預訂2025年底完工。記者魯永明／攝影

鐵道局辦理嘉義市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，預訂2025年底完工，最後一個工程標水上鄉北回車輛調度基地，遇缺工、營造建材漲價，增加預算，市府負擔增加9億多元，拖延1年至最近才公告招標，因工期長達39個月，加上施工開挖到最早嘉義人骨骸及日治時期轉車台，牽涉文資保存，完工增添變數。

4月1日起嘉義地震不斷，又有花蓮大地震餘震，外界關切鐵高工程安全，鐵道局中部工程分局說，巡檢結果，工程未受地震影響也未停工。　

鐵道局發包施工6標鐵路高架及新建車站工程，預定2025年底完工，北回車輛調度基地工程最近才公告招標，中部工程局說，希望能順利發包施工。

鐵路高架工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億元，市府負擔增加9億多元，總負擔額48.2億元，市府支付16億多元，今年要再支付7億元。

市府及議會要求中央兌現承諾，全額負擔配合款，因為2003年前總統陳水扁同意中央全額負擔台中、台南、嘉義鐵路高架工程款，台南維持地下化，行政院前院長蘇貞昌將市府負擔90多億減為40多億，市府達舉債上限。

嘉義 地震 鐵道

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