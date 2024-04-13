阿里山林鐵預計7月全線通車 地方盼串連部落觀光資源
阿里山森林鐵路因颱風崩塌中斷15年，前瞻計畫投入23億元復建，林業及文資處預計7月1日全線通車，可從北門火車站一路坐小火車上阿里山火車站，串聯森林遊樂區觀光廊帶，地方希望能和當地產生更多連結，規畫3天2夜遊程深度體驗部落文化，帶動旅遊經濟發展。
阿里山鄉長高瑞芳說，阿里山森林鐵路復駛，地方樂見其成也很期待，由長老、頭目協助為工程祈福，相信林鐵通車有助帶動觀光人潮，但大多人進入阿里山森林遊樂區內遊玩，與周圍部落實際連結不大，建議可規畫3天2夜遊程，深入部落體驗傳統鄒族文化。
竹崎鄉長曾亮哲說，阿里山森林鐵路有7成路線都在竹崎鄉，疫情後國內觀光逐漸提升，林鐵沿線店家也愈來愈多，除了最為人熟知的奮起湖車站，希望也讓竹崎車站、鹿滿車站以新面貌亮相，盼如期完工通車，吸引更多人潮觀光，未來向中央爭取更多資源。
奮起湖大飯店經理林耿逸說，林鐵全面通車是長久心願，既期待又怕受傷害，因為林鐵近年都停靠奮起湖車站，為奮起湖帶來許多人潮，憂心未來人潮都往山上移動，奮起湖會因此變得冷清，但就整體觀光而言，相當看好能吸引更多國際觀光客。
文觀局長徐佩鈴說，配合林鐵通車將推動系列主題旅遊，首推高山茶園健行步道，也會規畫文化深度2天1夜遊程，搭配日前推出「山林島嶼」部落紀錄片，持續在高鐵上放送行銷，未來也會持續配合林鐵和阿管處推出活動，邀大家到阿里山旅遊深度了解部落文化。
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