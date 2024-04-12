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影／雲林麥寮選前之夜蔡壁如現身了！ 宣稱「不委屈、不尷尬」
今晚是雲林補選選前之夜，民眾黨籍前立委蔡壁如晚間7時許現身在黨籍候選人林宜豊的造勢活動現場為他打氣，媒體詢問她心情如何，蔡壁如笑容滿面回答「還不錯！」至於是否上台助講，她則說「應該不會」會以其他方式為好友加油。
蔡壁如說，自己之前是負責黨團的雲嘉南地區事務，地方上很多好朋友，林宜豊也是她認識多年的好友，經常會到麥寮與林妻討論青農議題，今天是以好友的角色來為林加油。
蔡壁如被問到是否跟秘書長周榆修有心結？她說「哪有什麼心結，不然不會來了」對於沒被印到海報上，她說也不覺得委屈。
蔡今晚現身，不過不會上台助講，她認為，自己仍有公務員身分，現在雖是下班時間，不過要為好友加油，還有各種方式；至於跟黨主席柯文哲則是一直都有溝通管道，不會因此尷尬。
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