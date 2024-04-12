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影／雲林麥寮選前之夜蔡壁如現身了！ 宣稱「不委屈、不尷尬」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今晚是雲林補選的選前之夜，民眾黨籍前立委蔡壁如現身在黨籍候選人林宜豊的造勢活動現場為他打氣。記者陳苡葳／攝影
今晚是雲林補選的選前之夜，民眾黨籍前立委蔡壁如現身在黨籍候選人林宜豊的造勢活動現場為他打氣。記者陳苡葳／攝影

今晚是雲林補選選前之夜，民眾黨籍前立委蔡壁如晚間7時許現身在黨籍候選人林宜豊的造勢活動現場為他打氣，媒體詢問她心情如何，蔡壁如笑容滿面回答「還不錯！」至於是否上台助講，她則說「應該不會」會以其他方式為好友加油。

蔡壁如說，自己之前是負責黨團的雲嘉南地區事務，地方上很多好朋友，林宜豊也是她認識多年的好友，經常會到麥寮與林妻討論青農議題，今天是以好友的角色來為林加油。

蔡壁如被問到是否跟秘書長周榆修有心結？她說「哪有什麼心結，不然不會來了」對於沒被印到海報上，她說也不覺得委屈。

蔡今晚現身，不過不會上台助講，她認為，自己仍有公務員身分，現在雖是下班時間，不過要為好友加油，還有各種方式；至於跟黨主席柯文哲則是一直都有溝通管道，不會因此尷尬。

今晚是雲林補選的選前之夜，民眾黨籍前立委蔡壁如現身在黨籍候選人林宜豊的造勢活動現場為他打氣。記者陳苡葳／攝影
今晚是雲林補選的選前之夜，民眾黨籍前立委蔡壁如現身在黨籍候選人林宜豊的造勢活動現場為他打氣。記者陳苡葳／攝影

柯文哲 民眾黨 蔡壁如 補選 雲林

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