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台南建案開挖釀鄰宅傾斜…疑「管湧」淘空地基 工務局揭原因跟它有關

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶，工務局會同土木技師現場勘查。記者周宗禎／攝影
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶，工務局會同土木技師現場勘查。記者周宗禎／攝影

台南市連續發生2起大樓建案工安，上月初是中西區五妃街與西門路口皇龍建案連續壁施工不慎，這次北區北華街大樓開挖地下室時疑因「管湧」淘空地基，都勒令停工中，據指出，台南市區百年前是台江內海的一部分，因此開挖地下工程時都會遇到猛冒地下水，雖然現代技術工程都可以克服，但施工上要更謹慎才能確保工地安全不損及鄰宅。

台南市工務局表示，北華街建案申請地下室開挖，昨天晚上現場「管湧」後，立即告知現場停工，建設公司立即進行地下室回填灌漿，昨晚澆置深度約30公分。今天也到現場確認管湧現象是否已改善。

工務局指出，管湧是在渗流作用下，土壤中的細顆粒從粗顆粒孔隙中被帶走或冲出的現象，最終發展成一條管道，細顆粒被滲流帶入到孔洞中，沿管道噴湧而出，即形成管湧，建設公司緊急以回填灌漿防護。

台南市土木技師公會理事長許引絃表示，管湧為地下室施工常見情形，在施工設計都會討論避免管湧，和擋土壁底深度及地下水有關，是否施工有疵瑕則還要進一步鑑定。

許引絃說，北華街建案4月初接到民宅申請鄰損鑑定，因民眾反映房子有傾斜，初勘先測量但當時傾斜度還未超過200分之1，昨天再測傾斜度擴大，緊急要求停工，有11戶受到影響，其中2戶傾斜度比較大有安全疑慮，建商灌漿後要達到工地穩定，後續再檢討施工工法，鄰宅可透過扶正工法等搶救。

上月初，台南市中西區五妃街、西門路口才傳出皇龍建設公司的新大樓建案，在施作連續壁工程時釀「巨坑」，才隔1個多月北區又發生大樓建案開挖地下工程「管湧」地基淘空，造成鄰宅傾斜，據指出，台南市區很大範圍屬昔日台江內海區域或邊緣，大樓開挖常遇到大量地下水問題，現今的建築技術可以克服，但要更謹慎施工。

台南 台江 地下水

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