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麥寮輔選海報不見蔡壁如 黃珊珊：她是公務員

中央社／ 台北12日電
民眾黨團副總召黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
民眾黨團副總召黃珊珊。圖／聯合報系資料照片

擔任台中市政府市政顧問的蔡壁如抱怨遭民眾黨中央禁止參加麥寮鄉長補選活動，宣傳海報也沒有她，很心酸。民眾黨團副總召黃珊珊表示，相信麥寮選舉是全黨一心協助，因蔡壁如屬於公務員，需要考慮，不是刻意阻攔。

民眾黨麥寮鄉長補選意外釀黨內茶壺風暴，蔡壁如日前抱怨遭黨中央禁止參加麥寮鄉長補選活動，昨天更在臉書坦言，選前活動宣傳海報上沒有她，很明顯是有人早就不想讓她去，她真的很心酸，但還是會為黨的候選人加油；民眾黨台中黨部主委江和樹表示，問題應用正向方式解決。

民眾黨團副總召黃珊珊、立委陳昭姿和麥玉珍今天上午舉行「完善勞工權益，落實友善育兒職場」記者會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，蔡壁如表示自己沒有在麥寮選舉活動宣傳海報上，更提到黨內有人不想讓蔡壁如去，是否真的有這樣情形。

黃珊珊回應，麥寮選舉是非常重要的一役，她相信是全黨一心協助，今天更會全黨前往麥寮輔選，她認為不必再外部操作，因為民眾黨都希望麥寮能夠勝選，相信蔡壁如也一樣。

黃珊珊表示，海報的問題，因為蔡壁如屬於公務人員，可能需要考慮，並不是刻意阻攔。

民眾黨中評會昨天通過除名黨員「486先生」陳延昶，以及處2020不分區立委被提名人吳靜怡停權1年。對此，黃珊珊表示，這有相關檢舉事證，尊重中評會決議。

民眾黨 蔡壁如 黃珊珊

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