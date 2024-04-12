台南又見大樓開挖造成民宅傾斜 民代疑花蓮地震後加劇

台南市北區北華街一處大樓建案工地進行地下開挖工程，造成周邊透天厝住戶房子龜裂，未料傾斜度加大龜裂更嚴重，昨天勒令停工並緊急撤離11戶；民代表示日前就接獲居民陳情，要求工務局和建商盡速解決，這是老舊部落嚴重的公安事件，因上月初才發生有大樓建案工地塌陷意外，加上0403花蓮大地震的餘震效應，要求地震前一周地下才灌漿的工地都要全面檢視以確保安全。

市議員陳怡珍指出，前幾日就接獲北華街民眾陳情因鄰房建案施工造成損害，第一時間就與市府相關單位共同至現場會勘，要求施工單位儘速處理，也連續兩天至現場關心，目前北區區公所已協助撤離附近居民，避免損害擴大。她強調，這是北區老舊部落嚴重的公安事件，加上前陣子也曾發生工地塌陷意外，以及花蓮強震的餘震效應，不可不慎，要求市府務必嚴陣以待，密切監控現場狀況。

台南市工務局會同土木技師公會初步調查，該工地的建設公司近期在開挖地下室的過程中，地下水湧出，出現管湧，地下砂土也隨之流出，因此將一旁住宅底下的土石陸續掏空，導致一旁民宅出現傾斜，造成安全疑慮。已勒令立即停止工程施工，並要求先將湧出的地下水源以水泥灌漿封閉，防止狀況持續惡化。

工務局表示，該工地周邊都是老舊透天厝，該大樓預計興建12層樓、地下2層，向下開挖10公尺，2021年8月取得建照，2022年2月23日申報開工，近期才開始向下開挖，未料，開挖過程中民眾發現房子出現龜裂，持續監控昨天發現傾斜度變大，要求建商立即停工及灌漿回填，不排除對建商開罰。

有居民指出0403花蓮大地震後，加劇龜裂情形，目前疏散11戶、其中5戶15人安置飯店，工務局正在搶修確定安全無虞後就可回家。

市議員李宗霖認為，地震後有可能造成土壤液化，影響鋼筋的握裹力，這是鋼筋與混凝土間的膠結力，會影響到灌漿後地基是否穩固，地震前7天至10天前才開挖地下室且灌漿的工地，應全面重新檢視，本次定期會就會要求工務局提出報告。